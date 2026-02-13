https://1prime.ru/20260213/portugalija-867432958.html

В Португалии одобрили закон о запрете соцсетей для детей до 16 лет

В Португалии одобрили закон о запрете соцсетей для детей до 16 лет

МАДРИД, 13 фев - ПРАЙМ. Парламент Португалии одобрил в первом чтении законопроект, предусматривающий обязательное согласие родителей для использования социальных сетей детям и подросткам младше 16 лет, сообщает телерадиокомпания RTVE. "Парламент Португалии в этот четверг сделал первый шаг к ограничению доступа несовершеннолетних к цифровым платформам, одобрив в первом чтении законопроект, представленный Социал-демократической партией (PSD). Инициатива предусматривает повышение минимального возраста для самостоятельного доступа к социальным сетям с нынешних 13 до 16 лет. Ниже этого возраста все несовершеннолетние должны будут получать согласие родителей", - говорится в сообщении. По ее информации, за документ проголосовали 148 депутатов, 13 воздержались, 69 выступили против. После первого чтения законопроект будет направлен на доработку в профильную парламентскую комиссию перед окончательным голосованием. Представитель PSD Паулу Марселу заявил перед голосованием, что цель инициативы "не запрещать ради запрета", а "дать больше полномочий родителям и семьям для контроля". Проект предусматривает механизм проверки возраста через государственный цифровой ключ. Он предупредил, что компании, игнорирующие требования закона, могут столкнуться со штрафами до 2% от глобальной выручки. Максимальный размер санкций для юридических лиц может достигать 2 миллионов евро, для физических - от 10 тысяч до 250 тысяч евро. Инициатива вписывается в общеевропейскую тенденцию ужесточения регулирования цифровых платформ для защиты несовершеннолетних. Ранее о планах ограничить доступ к соцсетям для подростков младше 16 лет объявили власти Испании.

