Минсельхоз оставил нулевыми пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя
2026-02-13T19:13+0300
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя из России с 18 по 24 февраля останутся нулевыми, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 228 доллара за тонну, на ячмень - 231,4 доллара, на кукурузу - 198,6 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя с 11 по 17 февраля также составляет 0 рублей за тонну. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
