2026-02-13T00:58+0300
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Парламентские обращения с требованием вернуть поставки газа из России поступают в правительство ФРГ, сообщил депутат бундестага и представитель партии "Альтернатива для Германии" по энергетической политике Штеффен Котре.
"Эти аспекты обсуждались в бундестаге в рамках запросов к федеральному правительству. Однако в своих ответах оно дало понять, что не признает никакой зависимости от США, которая имеет отношение к энергетической политике", - сказал политик газете "Известия".
По словам Котре, правительство ФРГ не признает зависимости от США в энергетике, а также не намерено возобновлять поставки газа из РФ.
Однако, как отметил политик, увеличение импорта СПГ из Соединенных Штатов влечет за собой новые риски односторонней зависимости от поставок энергоносителей, при этом закупаемый сейчас газ дороже, чем трубопроводный, который ранее завозился в больших объемах из России.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов - он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.