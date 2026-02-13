Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Бал первых": награждение лучших отелей для деловых мероприятий уже скоро! - 13.02.2026
Top 100 Business Hotels вышел на "финишную прямую". 11 марта 2026 года в Марриотт Империал Плаза будут названы отели, вошедшие в Топ-100. Церемония награждения пройдет в формате бала, гостей церемонии ждет совершенный сервис и элегантность - всё по мотивам традиций русских балов царской России.Напомним, рейтинг проводится уже во второй раз. Его основу составляет методика, разработанная авторитетными исследовательскими агентствами - "Центром экономики рынков" совместно с МАСМИ Россия. Летом 2025 года был проведен кабинетный этап, по результатам которого был сформирован список отелей, отвечающих критериям проведения деловых мероприятий на 100+ человек. В этом году методика исследования была скорректирована в пользу экономических показателей и претерпела небольшие изменения: эксперты не участвовали в глубинных интервью, вместо этого они предложили оценивать адекватность ценообразования отелей, в том числе - стоимость размещения, питания корпоративных групп и т.п.В начале года "тайные" покупатели из числа экспертов завершили очные проверки отелей. Среди них - специалисты ведущих российских компаний, организующие деловые мероприятия в разных отраслях: промышленности, фармацевтики, строительства, банковского и финансового секторов, ИТ-технологий и государственных структур. Именно такая мощная и серьезная экспертиза Топ-100 придает рейтингу особый вес среди игроков российской гостиничной индустрии, а отелям, вошедшим в него, - репутацию надежных. Что проверяли "тайные" покупатели? В первую очередь - соответствие информации на сайте отеля реальной ситуации и внутреннюю "кухню" потенциальных площадок для проведения деловых мероприятий: наличие подходящих залов, номеров для размещения участников, собственного оборудования отеля (видео, аудио), ремонт, румминг-лист, меню для проведения кофе-брейков и многое другое. Отдельно оценивается работа персонала - от хаускипинга и кухни до менеджеров.Кроме того, эксперты рассматривают предложения отелей по организации разнообразного досуга участников мероприятий. Наличие дополнительных опций, таких как СПА-услуги или прогулки по эко-тропам на территории отеля, будет считаться преимуществом.В Топ-100 отелей рейтинга прошлого года вошли не только столичные отели, но и представители отельной индустрии из регионов, с результатами Топ-100 2024-2025 г. можно ознакомиться на сайте. Чествование победителей проходило в самом сердце столицы - в знаменитом Four Seasons Hotel Moscow.В этом году, благодаря улучшению транспортной доступности и открытию авиахаба в южном направлении, к регионам для оценки отелей присоединились Краснодар, Геленджик и их окрестности. Для отелей прежде всего это означает привлечение новой аудитории корпоративных заказчиков. Для бизнес-заказчиков - что эксперты рейтинга не просто открыли новое направление бизнес-туризма, а оценили и проверили качество услуг отелей в части организации деловых мероприятий.По итогам работы экспертов отели, получившие высокий балл "тайных" покупателей, войдут в Top 100 Business Hotels и получат награды из рук реальных бизнес-клиентов на торжественной церемонии в Москве уже в марте этого года."Бал первых" - это уникальная возможность для представителей отельного бизнеса познакомиться не только с безукоризненным сервисом лидеров индустрии, но и завести полезные контакты среди заказчиков мероприятий.
"Бал первых": награждение лучших отелей для деловых мероприятий уже скоро!

Top 100 Business Hotels вышел на "финишную прямую". 11 марта 2026 года в Марриотт Империал Плаза будут названы отели, вошедшие в Топ-100. Церемония награждения пройдет в формате бала, гостей церемонии ждет совершенный сервис и элегантность - всё по мотивам традиций русских балов царской России.
Напомним, рейтинг проводится уже во второй раз. Его основу составляет методика, разработанная авторитетными исследовательскими агентствами - "Центром экономики рынков" совместно с МАСМИ Россия. Летом 2025 года был проведен кабинетный этап, по результатам которого был сформирован список отелей, отвечающих критериям проведения деловых мероприятий на 100+ человек. В этом году методика исследования была скорректирована в пользу экономических показателей и претерпела небольшие изменения: эксперты не участвовали в глубинных интервью, вместо этого они предложили оценивать адекватность ценообразования отелей, в том числе - стоимость размещения, питания корпоративных групп и т.п.
В начале года "тайные" покупатели из числа экспертов завершили очные проверки отелей. Среди них - специалисты ведущих российских компаний, организующие деловые мероприятия в разных отраслях: промышленности, фармацевтики, строительства, банковского и финансового секторов, ИТ-технологий и государственных структур. Именно такая мощная и серьезная экспертиза Топ-100 придает рейтингу особый вес среди игроков российской гостиничной индустрии, а отелям, вошедшим в него, - репутацию надежных. Что проверяли "тайные" покупатели? В первую очередь - соответствие информации на сайте отеля реальной ситуации и внутреннюю "кухню" потенциальных площадок для проведения деловых мероприятий: наличие подходящих залов, номеров для размещения участников, собственного оборудования отеля (видео, аудио), ремонт, румминг-лист, меню для проведения кофе-брейков и многое другое. Отдельно оценивается работа персонала - от хаускипинга и кухни до менеджеров.

Кроме того, эксперты рассматривают предложения отелей по организации разнообразного досуга участников мероприятий. Наличие дополнительных опций, таких как СПА-услуги или прогулки по эко-тропам на территории отеля, будет считаться преимуществом.
В Топ-100 отелей рейтинга прошлого года вошли не только столичные отели, но и представители отельной индустрии из регионов, с результатами Топ-100 2024-2025 г. можно ознакомиться на сайте. Чествование победителей проходило в самом сердце столицы - в знаменитом Four Seasons Hotel Moscow.
В этом году, благодаря улучшению транспортной доступности и открытию авиахаба в южном направлении, к регионам для оценки отелей присоединились Краснодар, Геленджик и их окрестности. Для отелей прежде всего это означает привлечение новой аудитории корпоративных заказчиков. Для бизнес-заказчиков - что эксперты рейтинга не просто открыли новое направление бизнес-туризма, а оценили и проверили качество услуг отелей в части организации деловых мероприятий.
По итогам работы экспертов отели, получившие высокий балл "тайных" покупателей, войдут в Top 100 Business Hotels и получат награды из рук реальных бизнес-клиентов на торжественной церемонии в Москве уже в марте этого года.
"Бал первых" - это уникальная возможность для представителей отельного бизнеса познакомиться не только с безукоризненным сервисом лидеров индустрии, но и завести полезные контакты среди заказчиков мероприятий.
