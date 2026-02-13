https://1prime.ru/20260213/produkty-867437048.html

Названы самые подешевевшие продукты в России в первую неделю февраля

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Самыми подешевевшими продуктами в России в первую неделю февраля стали капуста со спадом в цене на 22%, до 37 рублей за кг и картофель - на 17%, до 52 рублей за кг, подсчитали для РИА Новости в аналитической компании NTech. "Лидером по удешевлению за период 2-8 февраля стала капуста. Цены на нее на первой неделе февраля год к году снизились на 22% до 37 рублей за килограмм. Также ощутимо подешевели картофель – на 17%, до 52 рублей за килограмм", - сообщили аналитики. Кроме того, лук упал в цене на 15%, составив 48 рублей за кг. Также на 3% подешевела свекла - 42 рубля за кг.

бизнес, россия