Начался процесс перехода издательства "Просвещение" под управление ВЭБ.РФ - 13.02.2026
Начался процесс перехода издательства "Просвещение" под управление ВЭБ.РФ
Начался процесс перехода издательства "Просвещение" под управление ВЭБ.РФ
2026-02-13T19:51+0300
2026-02-13T19:51+0300
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Начат процесс перехода издательства "Просвещение" под управление ВЭБ.РФ, сообщает госкорпорация. "В рамках реализации утвержденной стратегии развития акционерами АО "Просвещение" начат процесс системной трансформации компании... Совет директоров рекомендовал акционерам принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО "Просвещение" ВЭБ.РФ", - говорится в сообщении. Отмечается, что курировать проект будет заместитель председателя ВЭБа Александр Тарабрин, который возглавит новое направление и возьмет на себя ответственность за управление функциями организации с участием команды госкорпорации. "Системные преобразования в области цифровизации образования и учебных материалов будут осуществляться в стратегическом партнерстве с компанией VK - технологическим лидером с крупнейшими социальными платформами и контентными сервисами на российском рынке. Стороны сосредоточатся на развитии современных стандартов печатного и цифрового образовательного контента", - добавляется в сообщении. Целью объявленных акционерами преобразований является создание и развитие новых направлений бизнеса издательства "Просвещение" и инновационных цифровых образовательных продуктов, востребованных сегодня у молодежи, содействие реализации государственной политики формирования единого образовательного пространства, внедрению современных форм и методов обучения при сохранении прибыльности и долгосрочном устойчивом развитии компании. К команде "Просвещения" присоединилась Ольга Гамза, ранее занимавшая должность директора по развитию социально значимых сервисов VK. В "Просвещении" Ольга и ее команда сосредоточатся на вопросах цифрового развития компании, увеличении прибыли от EdTech-сервисов и создании цифрового образовательного контента.
Экономика, РФ, ВЭБ, Бизнес, Просвещение
19:51 13.02.2026
 
Начался процесс перехода издательства "Просвещение" под управление ВЭБ.РФ

ВЭБ.РФ начал процесс перехода издательства "Просвещение" под свое управление

Учебник по истории России
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Начат процесс перехода издательства "Просвещение" под управление ВЭБ.РФ, сообщает госкорпорация.
"В рамках реализации утвержденной стратегии развития акционерами АО "Просвещение" начат процесс системной трансформации компании... Совет директоров рекомендовал акционерам принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО "Просвещение" ВЭБ.РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что курировать проект будет заместитель председателя ВЭБа Александр Тарабрин, который возглавит новое направление и возьмет на себя ответственность за управление функциями организации с участием команды госкорпорации.
"Системные преобразования в области цифровизации образования и учебных материалов будут осуществляться в стратегическом партнерстве с компанией VK - технологическим лидером с крупнейшими социальными платформами и контентными сервисами на российском рынке. Стороны сосредоточатся на развитии современных стандартов печатного и цифрового образовательного контента", - добавляется в сообщении.
Целью объявленных акционерами преобразований является создание и развитие новых направлений бизнеса издательства "Просвещение" и инновационных цифровых образовательных продуктов, востребованных сегодня у молодежи, содействие реализации государственной политики формирования единого образовательного пространства, внедрению современных форм и методов обучения при сохранении прибыльности и долгосрочном устойчивом развитии компании.
К команде "Просвещения" присоединилась Ольга Гамза, ранее занимавшая должность директора по развитию социально значимых сервисов VK. В "Просвещении" Ольга и ее команда сосредоточатся на вопросах цифрового развития компании, увеличении прибыли от EdTech-сервисов и создании цифрового образовательного контента.
 
