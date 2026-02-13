https://1prime.ru/20260213/prosveschenie-867460330.html
Начался процесс перехода издательства "Просвещение" под управление ВЭБ.РФ
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Начат процесс перехода издательства "Просвещение" под управление ВЭБ.РФ, сообщает госкорпорация. "В рамках реализации утвержденной стратегии развития акционерами АО "Просвещение" начат процесс системной трансформации компании... Совет директоров рекомендовал акционерам принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО "Просвещение" ВЭБ.РФ", - говорится в сообщении. Отмечается, что курировать проект будет заместитель председателя ВЭБа Александр Тарабрин, который возглавит новое направление и возьмет на себя ответственность за управление функциями организации с участием команды госкорпорации. "Системные преобразования в области цифровизации образования и учебных материалов будут осуществляться в стратегическом партнерстве с компанией VK - технологическим лидером с крупнейшими социальными платформами и контентными сервисами на российском рынке. Стороны сосредоточатся на развитии современных стандартов печатного и цифрового образовательного контента", - добавляется в сообщении. Целью объявленных акционерами преобразований является создание и развитие новых направлений бизнеса издательства "Просвещение" и инновационных цифровых образовательных продуктов, востребованных сегодня у молодежи, содействие реализации государственной политики формирования единого образовательного пространства, внедрению современных форм и методов обучения при сохранении прибыльности и долгосрочном устойчивом развитии компании. К команде "Просвещения" присоединилась Ольга Гамза, ранее занимавшая должность директора по развитию социально значимых сервисов VK. В "Просвещении" Ольга и ее команда сосредоточатся на вопросах цифрового развития компании, увеличении прибыли от EdTech-сервисов и создании цифрового образовательного контента.
