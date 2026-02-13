Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Европейский люкс массово регистрирует товарные знаки в России - 13.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260213/rospatent-867438762.html
Европейский люкс массово регистрирует товарные знаки в России
Европейский люкс массово регистрирует товарные знаки в России - 13.02.2026, ПРАЙМ
Европейский люкс массово регистрирует товарные знаки в России
Европейские люксовые дома моды массово регистрируют товарные знаки в России, выяснило РИА Новости по данным Роспатента. | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T09:00+0300
2026-02-13T09:00+0300
экономика
бизнес
россия
роспатент
prada
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/06/863224263_0:0:3015:1697_1920x0_80_0_0_233ba2c614c43f06cd0944a8dfb13146.jpg
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Европейские люксовые дома моды массово регистрируют товарные знаки в России, выяснило РИА Новости по данным Роспатента. Так, в феврале ведомство одобрило девять заявок от европейских брендов на регистрацию товарных знаков. Среди них - одна одобренная у компании Prada. Теперь под ее маркой "Luna Rossa" смогут продаваться парфюмерия и косметические средства. Зарегистрировать товарные знаки удалось и другим итальянским компаниям. Теперь под "Fendi Roma" и "Moncler Genius" смогут продаваться ювелирные изделия, одежда и другие модные товары на российском рынке. Помимо этого, товарные знаки смогла зарегистрировать и Chanel, которая в 2022 году временно закрыла свои бутики в России. Под "Les Eaux De Chanel", "№5", и "Шанель" может начаться продажа модных аксессуаров, одежды, ювелирных изделий и парфюмерии. Также швейцарская компания Rolex, выпускающая элитные часы и аксессуары, зарегистрировала три товарных знака в России: "Pearlmaster", "Easylink" и "Syloxi". Регистрация знака дает право на его защиту в суде и маркировку товаров этим знаком. Наличие у компании лицензии и товарного знака позволяет ей развивать бизнес.
https://1prime.ru/20260212/microsoft--867430476.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/06/863224263_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_dcc65a7b0974414a20568d724ec27561.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, роспатент, prada
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Роспатент, Prada
09:00 13.02.2026
 
Европейский люкс массово регистрирует товарные знаки в России

Европейские люксовые дома моды массово регистрируют товарные знаки в России

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска магазина Chanel
Вывеска магазина Chanel - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2026
Вывеска магазина Chanel. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Европейские люксовые дома моды массово регистрируют товарные знаки в России, выяснило РИА Новости по данным Роспатента.
Так, в феврале ведомство одобрило девять заявок от европейских брендов на регистрацию товарных знаков.
Среди них - одна одобренная у компании Prada. Теперь под ее маркой "Luna Rossa" смогут продаваться парфюмерия и косметические средства.
Зарегистрировать товарные знаки удалось и другим итальянским компаниям. Теперь под "Fendi Roma" и "Moncler Genius" смогут продаваться ювелирные изделия, одежда и другие модные товары на российском рынке.
Помимо этого, товарные знаки смогла зарегистрировать и Chanel, которая в 2022 году временно закрыла свои бутики в России. Под "Les Eaux De Chanel", "№5", и "Шанель" может начаться продажа модных аксессуаров, одежды, ювелирных изделий и парфюмерии.
Также швейцарская компания Rolex, выпускающая элитные часы и аксессуары, зарегистрировала три товарных знака в России: "Pearlmaster", "Easylink" и "Syloxi".
Регистрация знака дает право на его защиту в суде и маркировку товаров этим знаком. Наличие у компании лицензии и товарного знака позволяет ей развивать бизнес.
Microsoft - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
Microsoft зарегистрировала в России товарный знак браузера Edge
Вчера, 22:34
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРоспатентPrada
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала