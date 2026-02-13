https://1prime.ru/20260213/rosstat-867459526.html

В России подешевели сладкий перец и оливковое масло

экономика

бизнес

россия

росстат

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Цены на сладкий перец в России снизились в январе на 2,2%, а оливковое масло подешевело на 1,7%, следует из данных Росстата. Кроме того, снизились цены на горох и фасоль (-0,3%), рис и хлопья из злаков (сухие завтраки) (-0,2%) и на сахар-песок (-0,4%). При этом, цены на огурцы в январе выросли на 32,7%, на помидоры - на 18%. Также подорожали картофель (+9,4%), виноград (+8,9%), морковь (+7,9%), белокочанная капуста (+7,2%), свекла столовая (+6,3%), свежие грибы (+6%), лук репчатый (+5,3%). Помимо этого, увеличилась цена на яблоки - на 4,3%, груши - на 3,9%, свежую зелень - на 3,1%, чеснок - на 2,8% и бананы - на 2,4%. Кроме того, по данным статистической службы, за указанный период говядина подорожала на 1,9%, консервы мясные для детского питания - на 1,8%, печень говяжья, свиная на 1,3%, а мясо индейки - на 1,2%. В рыбопродуктах увеличились цены на рыбу мороженую неразделанную - на 1,3%, на кальмары мороженые - на 1,2% и на рыбу соленую, маринованную, копченую - на 1,1%. Также в январе выросли в цене хлеб пшеничный - на 1,2% и булочные изделия - на 1,1%.

