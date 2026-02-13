https://1prime.ru/20260213/rosstat-867464711.html
Росстат впервые оценил стоимость курьерской доставки в России
Росстат впервые оценил стоимость курьерской доставки в России - 13.02.2026, ПРАЙМ
Росстат впервые оценил стоимость курьерской доставки в России
Средняя стоимость курьерской доставки в России в январе составила 259 рублей, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T22:43+0300
2026-02-13T22:43+0300
2026-02-13T22:43+0300
экономика
бизнес
россия
камчатка
москва
тульская область
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/84212/96/842129646_0:0:2918:1642_1920x0_80_0_0_059a036a2d53d93afee80b01751fcfac.jpg
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Средняя стоимость курьерской доставки в России в январе составила 259 рублей, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. Ведомство с 2026 года начало отслеживать для расчета инфляции стоимость курьерской доставки на ежемесячной основе. Согласно данным, самая дорогая доставка в России - на Камчатке, где в среднем за услугу надо отдать 748 рублей, а также в Москве (697 рублей) и Тульской области (645 рублей). В пятерку еще входят Нижегородская (531 рубль) и Брянская (511 рублей) области. Более 500 рублей доставка обойдется также в Ульяновской области (505 рублей). В то же время дешевле всего услуги курьера будут стоить в Смоленской области - лишь 52 рубля, Калмыкии (87 рублей) и Астраханской области (92 рубля). Менее 100 рублей стоимость доставки обойдется в Тверской области и Мордовии - 92 и 97 рублей соответственно. Стоимость курьерских услуг Росстат рассчитывает исходя из доставки товаров, купленных в торговых сетях, предприятиях общественного питания и через интернет. Вес такой доставки не должен превышать 15 килограмм, а доставляться она должна не грузовым транспортом. При этом исключение - доставка хрупких предметов, документов и цветов. Учитываются только заказы в черте города на адрес покупателя ко времени с исключением надбавки за срочность доставки.
https://1prime.ru/20251217/tip-865621461.html
камчатка
москва
тульская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84212/96/842129646_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_dc113504887c13ed6c164e988fb75650.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, камчатка, москва, тульская область, росстат
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, КАМЧАТКА, МОСКВА, Тульская область, Росстат
Росстат впервые оценил стоимость курьерской доставки в России
Росстат: средняя стоимость курьерской доставки в России в январе составила 259 рублей