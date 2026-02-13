https://1prime.ru/20260213/rosstat-867464711.html

Росстат впервые оценил стоимость курьерской доставки в России

Росстат впервые оценил стоимость курьерской доставки в России - 13.02.2026, ПРАЙМ

Росстат впервые оценил стоимость курьерской доставки в России

Средняя стоимость курьерской доставки в России в январе составила 259 рублей, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. | 13.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-13T22:43+0300

2026-02-13T22:43+0300

2026-02-13T22:43+0300

экономика

бизнес

россия

камчатка

москва

тульская область

росстат

https://cdnn.1prime.ru/img/84212/96/842129646_0:0:2918:1642_1920x0_80_0_0_059a036a2d53d93afee80b01751fcfac.jpg

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Средняя стоимость курьерской доставки в России в январе составила 259 рублей, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. Ведомство с 2026 года начало отслеживать для расчета инфляции стоимость курьерской доставки на ежемесячной основе. Согласно данным, самая дорогая доставка в России - на Камчатке, где в среднем за услугу надо отдать 748 рублей, а также в Москве (697 рублей) и Тульской области (645 рублей). В пятерку еще входят Нижегородская (531 рубль) и Брянская (511 рублей) области. Более 500 рублей доставка обойдется также в Ульяновской области (505 рублей). В то же время дешевле всего услуги курьера будут стоить в Смоленской области - лишь 52 рубля, Калмыкии (87 рублей) и Астраханской области (92 рубля). Менее 100 рублей стоимость доставки обойдется в Тверской области и Мордовии - 92 и 97 рублей соответственно. Стоимость курьерских услуг Росстат рассчитывает исходя из доставки товаров, купленных в торговых сетях, предприятиях общественного питания и через интернет. Вес такой доставки не должен превышать 15 килограмм, а доставляться она должна не грузовым транспортом. При этом исключение - доставка хрупких предметов, документов и цветов. Учитываются только заказы в черте города на адрес покупателя ко времени с исключением надбавки за срочность доставки.

https://1prime.ru/20251217/tip-865621461.html

камчатка

москва

тульская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, камчатка, москва, тульская область, росстат