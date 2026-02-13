Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Росстат впервые оценил стоимость курьерской доставки в России - 13.02.2026, ПРАЙМ
Росстат впервые оценил стоимость курьерской доставки в России
Росстат впервые оценил стоимость курьерской доставки в России - 13.02.2026, ПРАЙМ
Росстат впервые оценил стоимость курьерской доставки в России
Средняя стоимость курьерской доставки в России в январе составила 259 рублей, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T22:43+0300
2026-02-13T22:43+0300
экономика
бизнес
россия
камчатка
москва
тульская область
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/84212/96/842129646_0:0:2918:1642_1920x0_80_0_0_059a036a2d53d93afee80b01751fcfac.jpg
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Средняя стоимость курьерской доставки в России в январе составила 259 рублей, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. Ведомство с 2026 года начало отслеживать для расчета инфляции стоимость курьерской доставки на ежемесячной основе. Согласно данным, самая дорогая доставка в России - на Камчатке, где в среднем за услугу надо отдать 748 рублей, а также в Москве (697 рублей) и Тульской области (645 рублей). В пятерку еще входят Нижегородская (531 рубль) и Брянская (511 рублей) области. Более 500 рублей доставка обойдется также в Ульяновской области (505 рублей). В то же время дешевле всего услуги курьера будут стоить в Смоленской области - лишь 52 рубля, Калмыкии (87 рублей) и Астраханской области (92 рубля). Менее 100 рублей стоимость доставки обойдется в Тверской области и Мордовии - 92 и 97 рублей соответственно. Стоимость курьерских услуг Росстат рассчитывает исходя из доставки товаров, купленных в торговых сетях, предприятиях общественного питания и через интернет. Вес такой доставки не должен превышать 15 килограмм, а доставляться она должна не грузовым транспортом. При этом исключение - доставка хрупких предметов, документов и цветов. Учитываются только заказы в черте города на адрес покупателя ко времени с исключением надбавки за срочность доставки.
https://1prime.ru/20251217/tip-865621461.html
камчатка
москва
тульская область
бизнес, россия, камчатка, москва, тульская область, росстат
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, КАМЧАТКА, МОСКВА, Тульская область, Росстат
22:43 13.02.2026
 
Росстат впервые оценил стоимость курьерской доставки в России

Росстат: средняя стоимость курьерской доставки в России в январе составила 259 рублей

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурьер службы доставки "Яндекс Go"
Курьер службы доставки Яндекс Go - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2026
Курьер службы доставки "Яндекс Go". Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Средняя стоимость курьерской доставки в России в январе составила 259 рублей, следует из анализа РИА Новости данных Росстата.
Ведомство с 2026 года начало отслеживать для расчета инфляции стоимость курьерской доставки на ежемесячной основе.
Согласно данным, самая дорогая доставка в России - на Камчатке, где в среднем за услугу надо отдать 748 рублей, а также в Москве (697 рублей) и Тульской области (645 рублей). В пятерку еще входят Нижегородская (531 рубль) и Брянская (511 рублей) области. Более 500 рублей доставка обойдется также в Ульяновской области (505 рублей).
В то же время дешевле всего услуги курьера будут стоить в Смоленской области - лишь 52 рубля, Калмыкии (87 рублей) и Астраханской области (92 рубля). Менее 100 рублей стоимость доставки обойдется в Тверской области и Мордовии - 92 и 97 рублей соответственно.
Стоимость курьерских услуг Росстат рассчитывает исходя из доставки товаров, купленных в торговых сетях, предприятиях общественного питания и через интернет. Вес такой доставки не должен превышать 15 килограмм, а доставляться она должна не грузовым транспортом. При этом исключение - доставка хрупких предметов, документов и цветов. Учитываются только заказы в черте города на адрес покупателя ко времени с исключением надбавки за срочность доставки.
Курьеры службы доставки - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2026
Назван тип соискателя на должность курьера
17 декабря 2025, 00:58
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯКАМЧАТКАМОСКВАТульская областьРосстат
 
 
