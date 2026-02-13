https://1prime.ru/20260213/rubl-867465907.html

Рубль нашел поддержку в сигналах ЦБ РФ

Рубль нашел поддержку в сигналах ЦБ РФ - 13.02.2026, ПРАЙМ

Рубль нашел поддержку в сигналах ЦБ РФ

Курс юаня по отношению к российской валюте на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе продемонстрировал довольно узкие колебания с тенденцией к... | 13.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-13

2026-02-13T23:45+0300

2026-02-13T23:47+0300

МОСКВА, 13 фев- ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс юаня по отношению к российской валюте на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе продемонстрировал довольно узкие колебания с тенденцией к падению. При этом снижение курса юаня отмечалось три дня на неделе, а рост – два. В целом же, курс юаня упал после двух недель роста.Волатильность снизилась относительно уровня предыдущей недели. Диапазон колебаний за исследуемый период сузился и составил 11,08-11,21 рубля за юань. Таким образом, китайская валюта в целом консолидировалась выше 11 рублей.Рубль торговался в условиях ожидания игроками решения и комментариев Центробанка РФ по ключевой ставке. Они, несмотря на снижение индикатора, просигнализировали о сохранения жесткости денежно-кредитной политики (ДКП) регулятора, что и оказало поддержку рублю.Юаневая ставка денежного рынка за неделю сползла с +10,08% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже до +7,47%. При этом недельный диапазон составил +3% - +12,77% годовых. Таким образом, показатель обновил максимум с ноября 2024 года.В целом же, курс юаня на Мосбирже за рабочую неделю снизился на 4 копейки до 11,10 рубля. Официальный курс доллара от ЦБ РФ поднялся на 14 копеек до 77,19 рубля, а евро - на 51 копейку до 91,56 рубля.Курс доллара к валюте КНР на форексе за неделю сполз с 6,939 юаня до 6,909 юаня. В пересчете через рублевые пары он составляет 6,954 юаня, что выше форекса на 0,7%.Цена барреля марки Brent к концу недели составила около 5,21 тысячи рублей, против 5,25 тысяч неделей ранее.Рубль в "боковике"Юань начал рабочую неделю на Мосбирже консолидацией после волатильной предыдущей недели. Китайская валюта ненастойчиво проверяла на прочность уровень 11,2 рубля. Однако пройти его не получилось, и курс стабилизировался в ожидании пятничного решения и комментариев ЦБ РФ по ДКП.При этом игроки рынка оценивали новости, влияющие на курсообразование рубля. Так, министр экономического развития РФ Максим Решетников рассказал, что инфляция в России в начале текущего года ускорилась на фоне повышения НДС и переноса роста цен на продовольственные товары с декабря на январь. В частности, Росстат сообщил, что с начала года к 9 февраля инфляция в России составила 2,24%.Банк России сообщил, что положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в 2025 году снизилось до 41,4 миллиарда долларов с 62,6 миллиарда в 2024 году. Основную роль сыграло снижение положительного сальдо торгового баланса вследствие сокращения экспорта при относительно стабильном импорте, а также увеличение дефицита баланса услуг за счет более существенного роста импорта услуг, пояснил регулятор.Профицит внешней торговли России товарами в 2025 году снизился до 116,7 миллиарда долларов со 132,1 миллиарда долларов в 2024 году. Это вызвано снижением экспорта товаров, главным образом минеральных продуктов. Импорт товаров существенно не изменился, пояснил ЦБ.Интересным стало заявление первого заместителя председателя ЦБ РФ Владимира Чистюхина о том, что Банк России планирует в текущем году подготовить консультативный доклад, посвященный возможности использования рублевого стейблкоина для расчетов внутри страны.ПрогнозыЗавершение недели курс юаня к рублю провел в попытках консолидации, которые все же завершились скатыванием курса вниз во второй половине пятницы.Таким образом, рынок оценил пятничное решение и комментарии ЦБ РФ по ключевой ставке, как сохранение жесткой ДКП.Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку - шестой раз подряд и вновь на 0,5 процентного пункта - до 15,5% годовых. Однако комментарии оказались жесткими.Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Инфляционные ожидания в России сохраняются на повышенном уровне, это может препятствовать устойчивому замедлению инфляции. Денежно-кредитные условия в России смягчились, но остаются жесткими, отметил ЦБ.Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что курс рубля остается стабильным, его привлекательность поддерживается бюджетным правилом и проводимой денежно-кредитной политикой. ЦБ РФ не предполагает исчерпания ФНБ в 2026-2028 годах, также заявила она.Таким образом, рубль сохраняет уверенное положение на базе фундаментальных факторов, и юань на Мосбирже пока, скорее всего, останется в нижней половине коридора 11-11,5 рубля.

