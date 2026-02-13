Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубль нашел поддержку в сигналах ЦБ РФ - 13.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260213/rubl-867465907.html
Рубль нашел поддержку в сигналах ЦБ РФ
Рубль нашел поддержку в сигналах ЦБ РФ - 13.02.2026, ПРАЙМ
Рубль нашел поддержку в сигналах ЦБ РФ
Курс юаня по отношению к российской валюте на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе продемонстрировал довольно узкие колебания с тенденцией к... | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T23:45+0300
2026-02-13T23:47+0300
мнения аналитиков
рынок
финансы
максим решетников
владимир чистюхин
эльвира набиуллина
банк россия
росстат
фнб
китай
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867465907.jpg?1771015656
МОСКВА, 13 фев- ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс юаня по отношению к российской валюте на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе продемонстрировал довольно узкие колебания с тенденцией к падению. При этом снижение курса юаня отмечалось три дня на неделе, а рост – два. В целом же, курс юаня упал после двух недель роста.Волатильность снизилась относительно уровня предыдущей недели. Диапазон колебаний за исследуемый период сузился и составил 11,08-11,21 рубля за юань. Таким образом, китайская валюта в целом консолидировалась выше 11 рублей.Рубль торговался в условиях ожидания игроками решения и комментариев Центробанка РФ по ключевой ставке. Они, несмотря на снижение индикатора, просигнализировали о сохранения жесткости денежно-кредитной политики (ДКП) регулятора, что и оказало поддержку рублю.Юаневая ставка денежного рынка за неделю сползла с +10,08% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже до +7,47%. При этом недельный диапазон составил +3% - +12,77% годовых. Таким образом, показатель обновил максимум с ноября 2024 года.В целом же, курс юаня на Мосбирже за рабочую неделю снизился на 4 копейки до 11,10 рубля. Официальный курс доллара от ЦБ РФ поднялся на 14 копеек до 77,19 рубля, а евро - на 51 копейку до 91,56 рубля.Курс доллара к валюте КНР на форексе за неделю сполз с 6,939 юаня до 6,909 юаня. В пересчете через рублевые пары он составляет 6,954 юаня, что выше форекса на 0,7%.Цена барреля марки Brent к концу недели составила около 5,21 тысячи рублей, против 5,25 тысяч неделей ранее.Рубль в "боковике"Юань начал рабочую неделю на Мосбирже консолидацией после волатильной предыдущей недели. Китайская валюта ненастойчиво проверяла на прочность уровень 11,2 рубля. Однако пройти его не получилось, и курс стабилизировался в ожидании пятничного решения и комментариев ЦБ РФ по ДКП.При этом игроки рынка оценивали новости, влияющие на курсообразование рубля. Так, министр экономического развития РФ Максим Решетников рассказал, что инфляция в России в начале текущего года ускорилась на фоне повышения НДС и переноса роста цен на продовольственные товары с декабря на январь. В частности, Росстат сообщил, что с начала года к 9 февраля инфляция в России составила 2,24%.Банк России сообщил, что положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в 2025 году снизилось до 41,4 миллиарда долларов с 62,6 миллиарда в 2024 году. Основную роль сыграло снижение положительного сальдо торгового баланса вследствие сокращения экспорта при относительно стабильном импорте, а также увеличение дефицита баланса услуг за счет более существенного роста импорта услуг, пояснил регулятор.Профицит внешней торговли России товарами в 2025 году снизился до 116,7 миллиарда долларов со 132,1 миллиарда долларов в 2024 году. Это вызвано снижением экспорта товаров, главным образом минеральных продуктов. Импорт товаров существенно не изменился, пояснил ЦБ.Интересным стало заявление первого заместителя председателя ЦБ РФ Владимира Чистюхина о том, что Банк России планирует в текущем году подготовить консультативный доклад, посвященный возможности использования рублевого стейблкоина для расчетов внутри страны.ПрогнозыЗавершение недели курс юаня к рублю провел в попытках консолидации, которые все же завершились скатыванием курса вниз во второй половине пятницы.Таким образом, рынок оценил пятничное решение и комментарии ЦБ РФ по ключевой ставке, как сохранение жесткой ДКП.Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку - шестой раз подряд и вновь на 0,5 процентного пункта - до 15,5% годовых. Однако комментарии оказались жесткими.Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Инфляционные ожидания в России сохраняются на повышенном уровне, это может препятствовать устойчивому замедлению инфляции. Денежно-кредитные условия в России смягчились, но остаются жесткими, отметил ЦБ.Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что курс рубля остается стабильным, его привлекательность поддерживается бюджетным правилом и проводимой денежно-кредитной политикой. ЦБ РФ не предполагает исчерпания ФНБ в 2026-2028 годах, также заявила она.Таким образом, рубль сохраняет уверенное положение на базе фундаментальных факторов, и юань на Мосбирже пока, скорее всего, останется в нижней половине коридора 11-11,5 рубля.
https://1prime.ru/20260213/stavka-867447578.html
китай
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
Дмитрий Майоров
https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg
Дмитрий Майоров
https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, рынок, финансы, максим решетников, владимир чистюхин, эльвира набиуллина, банк россия, росстат, фнб, китай, рф
Мнения аналитиков, Рынок, Финансы, Максим Решетников, Владимир Чистюхин, Эльвира Набиуллина, банк Россия, Росстат, ФНБ, КИТАЙ, РФ
23:45 13.02.2026 (обновлено: 23:47 13.02.2026)
 
Рубль нашел поддержку в сигналах ЦБ РФ

Майоров: рынок оценил решение ЦБ РФ по ключевой ставке как сохранение жесткой ДКП

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Майоров Дмитрий
Дмитрий Майоров
корреспондент агентства "Прайм"
Все материалы
МОСКВА, 13 фев- ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс юаня по отношению к российской валюте на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе продемонстрировал довольно узкие колебания с тенденцией к падению. При этом снижение курса юаня отмечалось три дня на неделе, а рост – два. В целом же, курс юаня упал после двух недель роста.
Флаг на здании Центрального банка России - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2026
Дело не в ставке: Банк России сказал главное
Вчера, 14:29
Волатильность снизилась относительно уровня предыдущей недели. Диапазон колебаний за исследуемый период сузился и составил 11,08-11,21 рубля за юань. Таким образом, китайская валюта в целом консолидировалась выше 11 рублей.
Рубль торговался в условиях ожидания игроками решения и комментариев Центробанка РФ по ключевой ставке. Они, несмотря на снижение индикатора, просигнализировали о сохранения жесткости денежно-кредитной политики (ДКП) регулятора, что и оказало поддержку рублю.
Юаневая ставка денежного рынка за неделю сползла с +10,08% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже до +7,47%. При этом недельный диапазон составил +3% - +12,77% годовых. Таким образом, показатель обновил максимум с ноября 2024 года.
В целом же, курс юаня на Мосбирже за рабочую неделю снизился на 4 копейки до 11,10 рубля. Официальный курс доллара от ЦБ РФ поднялся на 14 копеек до 77,19 рубля, а евро - на 51 копейку до 91,56 рубля.
Курс доллара к валюте КНР на форексе за неделю сполз с 6,939 юаня до 6,909 юаня. В пересчете через рублевые пары он составляет 6,954 юаня, что выше форекса на 0,7%.
Цена барреля марки Brent к концу недели составила около 5,21 тысячи рублей, против 5,25 тысяч неделей ранее.

Рубль в "боковике"

Юань начал рабочую неделю на Мосбирже консолидацией после волатильной предыдущей недели. Китайская валюта ненастойчиво проверяла на прочность уровень 11,2 рубля. Однако пройти его не получилось, и курс стабилизировался в ожидании пятничного решения и комментариев ЦБ РФ по ДКП.
При этом игроки рынка оценивали новости, влияющие на курсообразование рубля. Так, министр экономического развития РФ Максим Решетников рассказал, что инфляция в России в начале текущего года ускорилась на фоне повышения НДС и переноса роста цен на продовольственные товары с декабря на январь. В частности, Росстат сообщил, что с начала года к 9 февраля инфляция в России составила 2,24%.
Банк России сообщил, что положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в 2025 году снизилось до 41,4 миллиарда долларов с 62,6 миллиарда в 2024 году. Основную роль сыграло снижение положительного сальдо торгового баланса вследствие сокращения экспорта при относительно стабильном импорте, а также увеличение дефицита баланса услуг за счет более существенного роста импорта услуг, пояснил регулятор.
Профицит внешней торговли России товарами в 2025 году снизился до 116,7 миллиарда долларов со 132,1 миллиарда долларов в 2024 году. Это вызвано снижением экспорта товаров, главным образом минеральных продуктов. Импорт товаров существенно не изменился, пояснил ЦБ.
Интересным стало заявление первого заместителя председателя ЦБ РФ Владимира Чистюхина о том, что Банк России планирует в текущем году подготовить консультативный доклад, посвященный возможности использования рублевого стейблкоина для расчетов внутри страны.

Прогнозы

Завершение недели курс юаня к рублю провел в попытках консолидации, которые все же завершились скатыванием курса вниз во второй половине пятницы.
Таким образом, рынок оценил пятничное решение и комментарии ЦБ РФ по ключевой ставке, как сохранение жесткой ДКП.
Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку - шестой раз подряд и вновь на 0,5 процентного пункта - до 15,5% годовых. Однако комментарии оказались жесткими.
Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Инфляционные ожидания в России сохраняются на повышенном уровне, это может препятствовать устойчивому замедлению инфляции. Денежно-кредитные условия в России смягчились, но остаются жесткими, отметил ЦБ.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что курс рубля остается стабильным, его привлекательность поддерживается бюджетным правилом и проводимой денежно-кредитной политикой. ЦБ РФ не предполагает исчерпания ФНБ в 2026-2028 годах, также заявила она.
Таким образом, рубль сохраняет уверенное положение на базе фундаментальных факторов, и юань на Мосбирже пока, скорее всего, останется в нижней половине коридора 11-11,5 рубля.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковРынокФинансыМаксим РешетниковВладимир ЧистюхинЭльвира Набиуллинабанк РоссияРосстатФНБКИТАЙРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала