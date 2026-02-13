https://1prime.ru/20260213/rynok--867438171.html

Российский рынок акций снижается на старте утренней торговой сессии

Российский рынок акций снижается на старте утренней торговой сессии - 13.02.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций снижается на старте утренней торговой сессии

Российский рынок акций снижается на старте утренней сессии пятницы на 0,3%, следует из данных Московской биржи. | 13.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-13T08:17+0300

2026-02-13T08:17+0300

2026-02-13T08:17+0300

экономика

рынок

акции

торги

мосбиржа

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861705131_0:35:3519:2014_1920x0_80_0_0_a2c604e3a96bdf88899067e7a1a2fe19.jpg

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается на старте утренней сессии пятницы на 0,3%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.01 мск снижается на 0,3%, до 2 757,46 пункта. Московская биржа проводит утренние торги на рынке акций с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.

https://1prime.ru/20260212/evropa-867430747.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, торги, мосбиржа