Эксперт оценил влияние снижения ключевой ставки на рынок недвижимости
Эксперт оценил влияние снижения ключевой ставки на рынок недвижимости - 13.02.2026, ПРАЙМ
Эксперт оценил влияние снижения ключевой ставки на рынок недвижимости
13.02.2026
2026-02-13T12:32+0300
2026-02-13T12:32+0300
2026-02-13T12:32+0300
экономика
недвижимость
финансы
банк россия
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Ожидаемое снижение ключевой ставки Центробанка не окажет существенного влияния на рынок недвижимости России в ближайшие месяцы, так как на практике экономика обычно ощущает эффект от этого не ранее чем через полгода, считает сооснователь инвесткомпании "Активо" Михаил Костромин. В пятницу, 13 февраля, запланировано первое в 2026 году заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке. Костромин отметил, что ЦБ продолжает понижать ключевую ставку, однако эксперты рынка сходятся во мнении: существенных перемен в сегментах жилой и коммерческой недвижимости пока ждать не стоит. "Согласно нашим оценкам, большинство инвесторов и обычных покупателей, которые пока откладывают выход на сделку из-за заградительных условий по ипотеке, вернутся к планам по приобретению недвижимости, когда ключевой показатель приблизится к отметке 12%. Кроме того, не стоит забывать, что есть временной лаг - экономика ощутит снижение ключевой ставки спустя шесть-девять месяцев после решения ЦБ, поэтому в этом году существенных перемен ждать не стоит, каким бы ни было снижение", - сказал он РИА Недвижимость. Тем не менее, подчеркнул собеседник агентства, даже небольшое снижение ключевой ставки важно для рынка. Во-первых, пояснил он, это решение подтверждает, что в долгосрочной перспективе ЦБ взял четкий курс на уменьшение показателя. Во-вторых, этот шаг может привести к росту стоимости квадратного метра - доступность перекредитования возрастает, из-за инфляции растет стоимость строительства. В-третьих, снижение ключевой ставки приводит к росту стоимости валюты, а некоторые инвесторы, владеющие накоплениями в долларах и евро, как раз ждут подходящего момента, чтобы выгодно переложиться в недвижимость, добавил Костромин.
