Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций умеренно растет на снижение ключевой ставки - 13.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260213/rynok--867448550.html
Российский рынок акций умеренно растет на снижение ключевой ставки
Российский рынок акций умеренно растет на снижение ключевой ставки - 13.02.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций умеренно растет на снижение ключевой ставки
Российский рынок акций умеренно растет днем пятницы после решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку до 15,5%, до решения регулятора он снижался, следует из данных... | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T14:59+0300
2026-02-13T14:59+0300
рынок
торги
акции
рф
украина
эльвира набиуллина
михаил зельцер
мосбиржа
росстат
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859570216_0:36:1315:776_1920x0_80_0_0_c797f8444f81246f2cb99f604ea8f7a0.jpg
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно растет днем пятницы после решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку до 15,5%, до решения регулятора он снижался, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Банк России по итогам заседания ранее в пятницу снизил ключевую ставку 0,5 процентного пункта - до 15,5% годовых. Индекс Мосбиржи к 14.46 мск рос на 0,23%, до 2 772,11 пункта. Апрельский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,67%, до 67,07 доллара за баррель. "В пятницу, 13 февраля, российский рынок перешел от умеренного снижения к умеренному росту после того, как Банк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 15,5%. Теперь инвесторы будут ждать комментариев председателя регулятора Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции в 15.00 мск и публикации Росстатом январской инфляции в 19.00", - комментирует Алексей Калачев из ФГ "Финам". "Позитивная реакция инвесторов на решение регулятора объясняется тем, что большинство участников рынка не ожидали снижения ставки, учитывая повышение инфляционного давления в начале года", - комментирует Александр Дудников из "Цифра брокер". В лидерах роста - акции "Сегежи" (+2,17%), "АФК Система" (+2,03%), префы "Мечела" (+1,93%), а также обыкновенные акции ВТБ (+1,74%) и "Озона" (+1,45%). "Акции ЮГК растут после того, как золотодобытчик раскрыл сильные операционные показатели. Производство группы компаний "Южуралзолото" в 2025 году выросло на 13%, превысив 12 тонн золота. В 2026 году компания рассчитывает увеличить производство ориентировочно до 12,5-14 тонн", - отмечает Калачев. В лидерах снижения – акции "Полюса" (-1,17%), "Норникеля" (-0,92%), банка "Санкт-Петербург" (-0,69%), "Фосагро" (-0,5%) и "Самолета" (-0,47%). "Решение регулятора, очевидно, придаст позитивный импульс для развития в краткосрочной перспективе восстановления в направлении 2 800 пунктов по индексу Мосбиржи и, возможно, выше", - считает Дудников. "Снижение ставки ЦБ означает уменьшение ставки дисконтирования в ценовых моделях бизнеса, и курсы бумаг видятся выше, а индекс Мосбиржи может пойти на максимумы осени - ближайшее сопротивление - ориентир у 2 850 пунктов", - отмечает Михаил Зельцер из "БКС Мир инвестиций". "В ближайшую неделю рынок продолжит отыгрывать решение ЦБ и следить за новыми данными по инфляции. Оптимистичный сценарий предполагает, что февральская статистика подтвердит охлаждение ценового давления, и индекс попытается пробить 2 800 пунктов на фоне возобновления интереса к банкам и застройщикам. Пока рынок держится конструктивно, но без позитивных новостей из-за переговорных столов по Украине - без ярких драйверов", - заключил Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
https://1prime.ru/20260213/rynok--867444089.html
рф
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859570216_0:0:1315:987_1920x0_80_0_0_d96c5c0b497ef00012590ca899ba29b7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, акции, рф, украина, эльвира набиуллина, михаил зельцер, мосбиржа, росстат, финансы
Рынок, Торги, Акции, РФ, УКРАИНА, Эльвира Набиуллина, Михаил Зельцер, Мосбиржа, Росстат, Финансы
14:59 13.02.2026
 
Российский рынок акций умеренно растет на снижение ключевой ставки

Российский рынок акций умеренно растет на фоне снижения ключевой ставки ЦБ

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно растет днем пятницы после решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку до 15,5%, до решения регулятора он снижался, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Банк России по итогам заседания ранее в пятницу снизил ключевую ставку 0,5 процентного пункта - до 15,5% годовых.
Индекс Мосбиржи к 14.46 мск рос на 0,23%, до 2 772,11 пункта.
Апрельский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,67%, до 67,07 доллара за баррель.
"В пятницу, 13 февраля, российский рынок перешел от умеренного снижения к умеренному росту после того, как Банк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 15,5%. Теперь инвесторы будут ждать комментариев председателя регулятора Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции в 15.00 мск и публикации Росстатом январской инфляции в 19.00", - комментирует Алексей Калачев из ФГ "Финам".
"Позитивная реакция инвесторов на решение регулятора объясняется тем, что большинство участников рынка не ожидали снижения ставки, учитывая повышение инфляционного давления в начале года", - комментирует Александр Дудников из "Цифра брокер".
В лидерах роста - акции "Сегежи" (+2,17%), "АФК Система" (+2,03%), префы "Мечела" (+1,93%), а также обыкновенные акции ВТБ (+1,74%) и "Озона" (+1,45%).
"Акции ЮГК растут после того, как золотодобытчик раскрыл сильные операционные показатели. Производство группы компаний "Южуралзолото" в 2025 году выросло на 13%, превысив 12 тонн золота. В 2026 году компания рассчитывает увеличить производство ориентировочно до 12,5-14 тонн", - отмечает Калачев.
В лидерах снижения – акции "Полюса" (-1,17%), "Норникеля" (-0,92%), банка "Санкт-Петербург" (-0,69%), "Фосагро" (-0,5%) и "Самолета" (-0,47%).
"Решение регулятора, очевидно, придаст позитивный импульс для развития в краткосрочной перспективе восстановления в направлении 2 800 пунктов по индексу Мосбиржи и, возможно, выше", - считает Дудников.
"Снижение ставки ЦБ означает уменьшение ставки дисконтирования в ценовых моделях бизнеса, и курсы бумаг видятся выше, а индекс Мосбиржи может пойти на максимумы осени - ближайшее сопротивление - ориентир у 2 850 пунктов", - отмечает Михаил Зельцер из "БКС Мир инвестиций".
"В ближайшую неделю рынок продолжит отыгрывать решение ЦБ и следить за новыми данными по инфляции. Оптимистичный сценарий предполагает, что февральская статистика подтвердит охлаждение ценового давления, и индекс попытается пробить 2 800 пунктов на фоне возобновления интереса к банкам и застройщикам. Пока рынок держится конструктивно, но без позитивных новостей из-за переговорных столов по Украине - без ярких драйверов", - заключил Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
Недвижимость в Москве
Эксперт оценил влияние снижения ключевой ставки на рынок недвижимости
12:32
 
РынокТоргиАкцииРФУКРАИНАЭльвира НабиуллинаМихаил ЗельцерМосбиржаРосстатФинансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала