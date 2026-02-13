https://1prime.ru/20260213/rynok--867448550.html

Российский рынок акций умеренно растет на снижение ключевой ставки

2026-02-13T14:59+0300

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно растет днем пятницы после решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку до 15,5%, до решения регулятора он снижался, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Банк России по итогам заседания ранее в пятницу снизил ключевую ставку 0,5 процентного пункта - до 15,5% годовых. Индекс Мосбиржи к 14.46 мск рос на 0,23%, до 2 772,11 пункта. Апрельский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,67%, до 67,07 доллара за баррель. "В пятницу, 13 февраля, российский рынок перешел от умеренного снижения к умеренному росту после того, как Банк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 15,5%. Теперь инвесторы будут ждать комментариев председателя регулятора Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции в 15.00 мск и публикации Росстатом январской инфляции в 19.00", - комментирует Алексей Калачев из ФГ "Финам". "Позитивная реакция инвесторов на решение регулятора объясняется тем, что большинство участников рынка не ожидали снижения ставки, учитывая повышение инфляционного давления в начале года", - комментирует Александр Дудников из "Цифра брокер". В лидерах роста - акции "Сегежи" (+2,17%), "АФК Система" (+2,03%), префы "Мечела" (+1,93%), а также обыкновенные акции ВТБ (+1,74%) и "Озона" (+1,45%). "Акции ЮГК растут после того, как золотодобытчик раскрыл сильные операционные показатели. Производство группы компаний "Южуралзолото" в 2025 году выросло на 13%, превысив 12 тонн золота. В 2026 году компания рассчитывает увеличить производство ориентировочно до 12,5-14 тонн", - отмечает Калачев. В лидерах снижения – акции "Полюса" (-1,17%), "Норникеля" (-0,92%), банка "Санкт-Петербург" (-0,69%), "Фосагро" (-0,5%) и "Самолета" (-0,47%). "Решение регулятора, очевидно, придаст позитивный импульс для развития в краткосрочной перспективе восстановления в направлении 2 800 пунктов по индексу Мосбиржи и, возможно, выше", - считает Дудников. "Снижение ставки ЦБ означает уменьшение ставки дисконтирования в ценовых моделях бизнеса, и курсы бумаг видятся выше, а индекс Мосбиржи может пойти на максимумы осени - ближайшее сопротивление - ориентир у 2 850 пунктов", - отмечает Михаил Зельцер из "БКС Мир инвестиций". "В ближайшую неделю рынок продолжит отыгрывать решение ЦБ и следить за новыми данными по инфляции. Оптимистичный сценарий предполагает, что февральская статистика подтвердит охлаждение ценового давления, и индекс попытается пробить 2 800 пунктов на фоне возобновления интереса к банкам и застройщикам. Пока рынок держится конструктивно, но без позитивных новостей из-за переговорных столов по Украине - без ярких драйверов", - заключил Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".

