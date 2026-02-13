https://1prime.ru/20260213/rynok-867458669.html
Российский рынок акций за неделю вырос на 0,39% и на 1,50%
Российский рынок акций за неделю вырос на 0,39% и на 1,50% - 13.02.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций за неделю вырос на 0,39% и на 1,50%
Российский рынок акций за основную торговую сессию повысился на 0,39% и на 1,50% за неделю, следует из данных Московской биржи. | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T19:09+0300
2026-02-13T19:09+0300
2026-02-13T19:09+0300
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию повысился на 0,39% и на 1,50% за неделю, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,39%, до 2776,34 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,04%, до 1154,25 пункта, долларовый РТС - на 0,38%, до 1132,99 пункта. За неделю индекс Мосбиржи поднялся на 1,50%, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,82%, РТС - на 1,31%.
