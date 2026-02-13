https://1prime.ru/20260213/rynok-867460492.html

Российский рынок акций повысился третью торговую сессию подряд

Российский рынок акций повысился третью торговую сессию подряд - 13.02.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций повысился третью торговую сессию подряд

Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы повысился третью торговую сессию подряд после пятничного решения ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из... | 13.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-13T19:58+0300

2026-02-13T19:58+0300

2026-02-13T19:58+0300

экономика

рынок

акции

россия

рф

украина

сша

елена кожухова

мосбиржа

ртс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_0:213:3263:2048_1920x0_80_0_0_da721df61275848011ababb6952c2a4d.jpg

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы повысился третью торговую сессию подряд после пятничного решения ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,39% - до 2776,34 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,04%, до 1154,25 пункта, долларовый РТС - на 0,38%, до 1132,99 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. За неделю индекс Мосбиржи поднялся на 1,50%, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,82%, РТС - на 1,31%. ЦБ оказал поддержку Российский рынок акций в основные торги пятницы днем перешел к повышению и удержался в плюсе благодаря решению ЦБ РФ снизить ключевую ставку шестой раз подряд и вновь на 0,5 процентного пункта - до 15,5% годовых. Также помогала геополитика. "Индекс Мосбиржи в пятницу стартовал неуверенно, но в течение дня вышел на положительную территорию. Уровень неопределенности снизился. Во-первых, сегодня стало известно, что следующий раунд переговоров по Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве. Во-вторых, ЦБ понизил ключевую ставку. Решение ЦБ сюрпризом не стало, но снижение стоимости фондирования для акций определенно благоприятнее монетарной паузы, которая также не исключалась аналитиками", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже подорожали бумаги АФК "Система" (+3,7%), ВТБ (+3,6%), ММК (+2,9%), "Ростелекома" (+2,3%). Подешевели бумаги "Фосагро" (-0,7%), "Полюса" (-1,6%), "Интер РАО" (-1,6%). Акции "Норникеля" (-2,2%) подешевели после новостей о предварительном решении Минторга США ввести антидемпинговую пошлину в отношении импорта необработанного палладия из России в размере 132,83%. Стоимость нефти к 19.40 мск повышалась на 0,2% - до 67,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилизировался около 96,9 пункта. Прогнозы Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии закрепились в плюсе и стремились к сопротивлениям 2790 пунктов и 1145 пунктов соответственно, указывает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Участники сдержанно отреагировали на снижение ключевой ставки ЦБ на 50 базисных пунктов, до 15,5%, с сигналом об увеличении вероятности смягчения политики на последующих заседаниях, но и с учетом возможной паузы в зависимости от поступающих экономических данных. Регулятор, однако, продолжает курс на снижение стоимости кредитования, что позитивно для акций, которые в ближайшие дни также будут ждать следующего раунда трехсторонних переговоров по Украине (17-18 февраля) и Недели российского бизнеса", - добавляет она. Начало будущей недели может выдаться волатильным, полагает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Если появятся какие-то подвижки и конкретика в мирных переговорах, индекс Мосбиржи может выйти из боковика вверх с ближайшей целью в районе 2850-2860 пунктов. Снизу актуальные поддержки – промежуточные 2750 пунктов и опорные 2700-2720 пунктов", - добавляет он.

https://1prime.ru/20260213/investitsii-867443266.html

https://1prime.ru/20260213/birzhi-867456602.html

рф

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, россия, рф, украина, сша, елена кожухова, мосбиржа, ртс, "бкс мир инвестиций"