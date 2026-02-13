Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций повысился третью торговую сессию подряд - 13.02.2026
Российский рынок акций повысился третью торговую сессию подряд
Российский рынок акций повысился третью торговую сессию подряд - 13.02.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций повысился третью торговую сессию подряд
Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы повысился третью торговую сессию подряд после пятничного решения ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из... | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T19:58+0300
2026-02-13T19:58+0300
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы повысился третью торговую сессию подряд после пятничного решения ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,39% - до 2776,34 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,04%, до 1154,25 пункта, долларовый РТС - на 0,38%, до 1132,99 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. За неделю индекс Мосбиржи поднялся на 1,50%, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,82%, РТС - на 1,31%. ЦБ оказал поддержку Российский рынок акций в основные торги пятницы днем перешел к повышению и удержался в плюсе благодаря решению ЦБ РФ снизить ключевую ставку шестой раз подряд и вновь на 0,5 процентного пункта - до 15,5% годовых. Также помогала геополитика. "Индекс Мосбиржи в пятницу стартовал неуверенно, но в течение дня вышел на положительную территорию. Уровень неопределенности снизился. Во-первых, сегодня стало известно, что следующий раунд переговоров по Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве. Во-вторых, ЦБ понизил ключевую ставку. Решение ЦБ сюрпризом не стало, но снижение стоимости фондирования для акций определенно благоприятнее монетарной паузы, которая также не исключалась аналитиками", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже подорожали бумаги АФК "Система" (+3,7%), ВТБ (+3,6%), ММК (+2,9%), "Ростелекома" (+2,3%). Подешевели бумаги "Фосагро" (-0,7%), "Полюса" (-1,6%), "Интер РАО" (-1,6%). Акции "Норникеля" (-2,2%) подешевели после новостей о предварительном решении Минторга США ввести антидемпинговую пошлину в отношении импорта необработанного палладия из России в размере 132,83%. Стоимость нефти к 19.40 мск повышалась на 0,2% - до 67,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилизировался около 96,9 пункта. Прогнозы Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии закрепились в плюсе и стремились к сопротивлениям 2790 пунктов и 1145 пунктов соответственно, указывает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Участники сдержанно отреагировали на снижение ключевой ставки ЦБ на 50 базисных пунктов, до 15,5%, с сигналом об увеличении вероятности смягчения политики на последующих заседаниях, но и с учетом возможной паузы в зависимости от поступающих экономических данных. Регулятор, однако, продолжает курс на снижение стоимости кредитования, что позитивно для акций, которые в ближайшие дни также будут ждать следующего раунда трехсторонних переговоров по Украине (17-18 февраля) и Недели российского бизнеса", - добавляет она. Начало будущей недели может выдаться волатильным, полагает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Если появятся какие-то подвижки и конкретика в мирных переговорах, индекс Мосбиржи может выйти из боковика вверх с ближайшей целью в районе 2850-2860 пунктов. Снизу актуальные поддержки – промежуточные 2750 пунктов и опорные 2700-2720 пунктов", - добавляет он.
Российский рынок акций повысился третью торговую сессию подряд

Российский рынок акций повысился третий день подряд после решения ЦБ по ключевой ставке

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы повысился третью торговую сессию подряд после пятничного решения ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,39% - до 2776,34 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,04%, до 1154,25 пункта, долларовый РТС - на 0,38%, до 1132,99 пункта.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.
За неделю индекс Мосбиржи поднялся на 1,50%, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,82%, РТС - на 1,31%.
ЦБ оказал поддержку

Российский рынок акций в основные торги пятницы днем перешел к повышению и удержался в плюсе благодаря решению ЦБ РФ снизить ключевую ставку шестой раз подряд и вновь на 0,5 процентного пункта - до 15,5% годовых. Также помогала геополитика.
"Индекс Мосбиржи в пятницу стартовал неуверенно, но в течение дня вышел на положительную территорию. Уровень неопределенности снизился. Во-первых, сегодня стало известно, что следующий раунд переговоров по Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве. Во-вторых, ЦБ понизил ключевую ставку. Решение ЦБ сюрпризом не стало, но снижение стоимости фондирования для акций определенно благоприятнее монетарной паузы, которая также не исключалась аналитиками", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
В частности, на Мосбирже подорожали бумаги АФК "Система" (+3,7%), ВТБ (+3,6%), ММК (+2,9%), "Ростелекома" (+2,3%). Подешевели бумаги "Фосагро" (-0,7%), "Полюса" (-1,6%), "Интер РАО" (-1,6%).
Акции "Норникеля" (-2,2%) подешевели после новостей о предварительном решении Минторга США ввести антидемпинговую пошлину в отношении импорта необработанного палладия из России в размере 132,83%.
Стоимость нефти к 19.40 мск повышалась на 0,2% - до 67,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилизировался около 96,9 пункта.

Прогнозы

Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии закрепились в плюсе и стремились к сопротивлениям 2790 пунктов и 1145 пунктов соответственно, указывает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"Участники сдержанно отреагировали на снижение ключевой ставки ЦБ на 50 базисных пунктов, до 15,5%, с сигналом об увеличении вероятности смягчения политики на последующих заседаниях, но и с учетом возможной паузы в зависимости от поступающих экономических данных. Регулятор, однако, продолжает курс на снижение стоимости кредитования, что позитивно для акций, которые в ближайшие дни также будут ждать следующего раунда трехсторонних переговоров по Украине (17-18 февраля) и Недели российского бизнеса", - добавляет она.
Начало будущей недели может выдаться волатильным, полагает Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
"Если появятся какие-то подвижки и конкретика в мирных переговорах, индекс Мосбиржи может выйти из боковика вверх с ближайшей целью в районе 2850-2860 пунктов. Снизу актуальные поддержки – промежуточные 2750 пунктов и опорные 2700-2720 пунктов", - добавляет он.
ЭкономикаРынокАкцииРОССИЯРФУКРАИНАСШАЕлена КожуховаМосбиржаРТС"БКС Мир инвестиций"
 
 
