"Это Россия". Рютте унизили после его абсурдного заявления - 13.02.2026
"Это Россия". Рютте унизили после его абсурдного заявления
Генсек НАТО Марк Рютте своим заявлением о США показал, что он готов искажать факты ради потакания Вашингтону, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте своим заявлением о США показал, что он готов искажать факты ради потакания Вашингтону, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х."Рютте — необразованный глупец. США — не самая большая страна в мире, это Россия. Безумно облизывая сапог, нидерландский клоун исказил факты. А кому они нужны? Папочка сочтет его хорошим мальчиком", — заявил он.Накануне генсек Североатлантического альянса ошибочно назвал Соединенные Штаты самой большой страной в мире, тогда как в реальности они занимают лишь четвертое место по площади.Первое место по площади среди государств занимает Россия, второе и третье — Канада и Китай. США является четвертой по площади страной в мире.В прошлом году на саммите альянса Рютте, комментируя слова американского лидера Дональда Трампа, сравнившего Иран и Израиль с детьми, заявил, что "папочка иногда должен резко выражаться".
16:59 13.02.2026
 
"Это Россия". Рютте унизили после его абсурдного заявления

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМарк Рютте
Марк Рютте. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте своим заявлением о США показал, что он готов искажать факты ради потакания Вашингтону, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.
"Рютте — необразованный глупец. США — не самая большая страна в мире, это Россия. Безумно облизывая сапог, нидерландский клоун исказил факты. А кому они нужны? Папочка сочтет его хорошим мальчиком", — заявил он.
Накануне генсек Североатлантического альянса ошибочно назвал Соединенные Штаты самой большой страной в мире, тогда как в реальности они занимают лишь четвертое место по площади.
Первое место по площади среди государств занимает Россия, второе и третье — Канада и Китай. США является четвертой по площади страной в мире.
В прошлом году на саммите альянса Рютте, комментируя слова американского лидера Дональда Трампа, сравнившего Иран и Израиль с детьми, заявил, что "папочка иногда должен резко выражаться".
Флаг России - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2026
"Мира не будет". На Западе сделали громкое заявление о России
16:57
 
