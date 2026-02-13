https://1prime.ru/20260213/ryutte-867452959.html
"Это Россия". Рютте унизили после его абсурдного заявления
Генсек НАТО Марк Рютте своим заявлением о США показал, что он готов искажать факты ради потакания Вашингтону, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х. | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T16:59+0300
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте своим заявлением о США показал, что он готов искажать факты ради потакания Вашингтону, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х."Рютте — необразованный глупец. США — не самая большая страна в мире, это Россия. Безумно облизывая сапог, нидерландский клоун исказил факты. А кому они нужны? Папочка сочтет его хорошим мальчиком", — заявил он.Накануне генсек Североатлантического альянса ошибочно назвал Соединенные Штаты самой большой страной в мире, тогда как в реальности они занимают лишь четвертое место по площади.Первое место по площади среди государств занимает Россия, второе и третье — Канада и Китай. США является четвертой по площади страной в мире.В прошлом году на саммите альянса Рютте, комментируя слова американского лидера Дональда Трампа, сравнившего Иран и Израиль с детьми, заявил, что "папочка иногда должен резко выражаться".
