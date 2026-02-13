Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Намерены атаковать". Планы Рютте против России ужаснули немцев - 13.02.2026
"Намерены атаковать". Планы Рютте против России ужаснули немцев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/19/849488798_0:197:2940:1851_1920x0_80_0_0_abb858544c87617d6deb0f765fdb24a8.jpg
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о "сокрушительном ответе" альянса на возможную блокаду Сувалкского коридора Россией вызвало бурную реакцию у читателей немецкой газеты Die Welt."Мы будем продолжать играть в войнушку, пока ситуация не станет слишком серьезной, или как? Нас постепенно к этому приучают — типичная форма психологического давления в виде манипулирования людьми", — написал один из комментаторов."Для кого это будет иметь сокрушительные последствия? Для Европы! Чего стоит НАТО без США? Как мы будем защищаться?" — поинтересовался другой."Я бы никогда не подумал, что подобное может произойти в 2026 году. Сколько денег тратится на такую ​​откровенную военную пропаганду? Похоже, ни один из мировых лидеров даже отдаленно не обеспокоен возможным началом Третьей мировой войны", — отметил третий."Рютте — пустослов, а газета Welt относится к себе слишком серьезно. Потому что тут чего-то не хватает, например, каких-либо признаков того, что в России намерены атаковать НАТО", — резюмировал еще один читатель.В четверг Рютте заявил, что если Россия заблокирует Сувалкский коридор, ответ НАТО будет разрушительным. Он подчеркнул, что альянс работает над "широким спектром сценариев".По информации The National Interest от 13 февраля, Польша и Литва озвучили планы о создании нового учебного полигона в Сувалкском коридоре, неподалеку от Калининградской области. Сообщается, что Литва уже выделила 100 миллионов евро для строительства учебного полигона бригадного уровня в Капчяместисе, в самом центре Сувалкского коридора.Помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью РИА Новости заявил, что любое военное посягательство на регион встретит быстрый и мощный ответ, с использованием всех ресурсов и стратегий, предусмотренных российской военной доктриной и государственной политикой в сфере ядерного сдерживания.Сувалкский коридор представляет собой территорию протяженностью около 100 километров, которая проходит между Литвой и Польшей, а также граничит с Калининградской областью России и с Белоруссией.
21:38 13.02.2026
 

"Намерены атаковать". Планы Рютте против России ужаснули немцев

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМарк Рютте
Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2026
Марк Рютте. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о "сокрушительном ответе" альянса на возможную блокаду Сувалкского коридора Россией вызвало бурную реакцию у читателей немецкой газеты Die Welt.
"Мы будем продолжать играть в войнушку, пока ситуация не станет слишком серьезной, или как? Нас постепенно к этому приучают — типичная форма психологического давления в виде манипулирования людьми", — написал один из комментаторов.
"Для кого это будет иметь сокрушительные последствия? Для Европы! Чего стоит НАТО без США? Как мы будем защищаться?" — поинтересовался другой.
"Я бы никогда не подумал, что подобное может произойти в 2026 году. Сколько денег тратится на такую ​​откровенную военную пропаганду? Похоже, ни один из мировых лидеров даже отдаленно не обеспокоен возможным началом Третьей мировой войны", — отметил третий.
"Рютте — пустослов, а газета Welt относится к себе слишком серьезно. Потому что тут чего-то не хватает, например, каких-либо признаков того, что в России намерены атаковать НАТО", — резюмировал еще один читатель.
В четверг Рютте заявил, что если Россия заблокирует Сувалкский коридор, ответ НАТО будет разрушительным. Он подчеркнул, что альянс работает над "широким спектром сценариев".

По информации The National Interest от 13 февраля, Польша и Литва озвучили планы о создании нового учебного полигона в Сувалкском коридоре, неподалеку от Калининградской области. Сообщается, что Литва уже выделила 100 миллионов евро для строительства учебного полигона бригадного уровня в Капчяместисе, в самом центре Сувалкского коридора.

Помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью РИА Новости заявил, что любое военное посягательство на регион встретит быстрый и мощный ответ, с использованием всех ресурсов и стратегий, предусмотренных российской военной доктриной и государственной политикой в сфере ядерного сдерживания.

Сувалкский коридор представляет собой территорию протяженностью около 100 километров, которая проходит между Литвой и Польшей, а также граничит с Калининградской областью России и с Белоруссией.
