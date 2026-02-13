https://1prime.ru/20260213/sbory-867457340.html

Правительство утвердило принцип определения ставок портовых сборов

Правительство утвердило принцип определения ставок портовых сборов - 13.02.2026, ПРАЙМ

Правительство утвердило принцип определения ставок портовых сборов

Правительство РФ утвердило принцип определения ставок портовых сборов в морских портах на 2026–2030 годы, в текущем году ставки портовых сборов будут... | 13.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-13T18:41+0300

2026-02-13T18:41+0300

2026-02-13T18:41+0300

экономика

бизнес

россия

рф

росморпорт

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/0d/867457179_0:0:2665:1500_1920x0_80_0_0_8aa084f4f70ec07fc0aed7b0e70394cd.jpg

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило принцип определения ставок портовых сборов в морских портах на 2026–2030 годы, в текущем году ставки портовых сборов будут проиндексированы на 5,02%, сообщает Федеральная антимонопольная служба РФ. "Правительство РФ утвердило принцип определения ставок портовых сборов в морских портах на 2026–2030 годы. Новый подход к определению тарифов по принципу "инфляция минус" предложила ввести ФАС России… Для обеспечения финансовой устойчивости предприятий служба разработала подход к определению долгосрочных параметров индексации ставок портовых сборов на уровне "инфляция минус 0,1 процентного пункта". Так, в 2026 году ставки портовых сборов будут проиндексированы на 5,02%", - говорится в сообщении. Уточняется, что правительство РФ приняло разработанное ФАС распоряжение о ежегодных темпах индексации ставок корабельного, навигационного, канального, маячного, ледокольного сбора и сбора по обеспечению транспортной безопасности акватории морского порта. "Принятое решение позволит обеспечить регулярную и своевременную индексацию ставок портовых сборов с учётом инфляции, стабильное функционирование и платёжеспособность предприятий, обеспечивающих в непрерывном режиме комплекс мероприятий по безопасности мореплавания", - отмечают в службе. Соответствующие услуги в морских портах оказывают "Росморпорт" и другие федеральные государственные учреждения, за которыми закреплено имущество в границах морских портов, в том числе ФГБУ "АМП Западной Арктики", ФГБУ "АМП Каспийского моря" и ФГБУ "АМП Сахалина, Курил и Камчатки". Там добавили, что кроме того, изменения обеспечат баланс интересов регулируемых организаций и плательщиков сбора для долгосрочного планирования затрат, интересы государственной политики в области сдерживания роста тарифных ставок, а также сформируют стимулы для оптимизации издержек регулируемых организаций. Гендиректор "Росморпорта" Сергей Пылин в ноябре прогнозировал, что ставки регулируемых сборов с гражданских судов на заход и работу в портах в России с 1 января 2026 года могут быть проиндексированы на 15%.

https://1prime.ru/20251121/indeksaktsiya-864802795.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, росморпорт