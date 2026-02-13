Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство утвердило принцип определения ставок портовых сборов
Правительство утвердило принцип определения ставок портовых сборов
2026-02-13T18:41+0300
2026-02-13T18:41+0300
экономика
бизнес
россия
рф
росморпорт
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило принцип определения ставок портовых сборов в морских портах на 2026–2030 годы, в текущем году ставки портовых сборов будут проиндексированы на 5,02%, сообщает Федеральная антимонопольная служба РФ. "Правительство РФ утвердило принцип определения ставок портовых сборов в морских портах на 2026–2030 годы. Новый подход к определению тарифов по принципу "инфляция минус" предложила ввести ФАС России… Для обеспечения финансовой устойчивости предприятий служба разработала подход к определению долгосрочных параметров индексации ставок портовых сборов на уровне "инфляция минус 0,1 процентного пункта". Так, в 2026 году ставки портовых сборов будут проиндексированы на 5,02%", - говорится в сообщении. Уточняется, что правительство РФ приняло разработанное ФАС распоряжение о ежегодных темпах индексации ставок корабельного, навигационного, канального, маячного, ледокольного сбора и сбора по обеспечению транспортной безопасности акватории морского порта. "Принятое решение позволит обеспечить регулярную и своевременную индексацию ставок портовых сборов с учётом инфляции, стабильное функционирование и платёжеспособность предприятий, обеспечивающих в непрерывном режиме комплекс мероприятий по безопасности мореплавания", - отмечают в службе. Соответствующие услуги в морских портах оказывают "Росморпорт" и другие федеральные государственные учреждения, за которыми закреплено имущество в границах морских портов, в том числе ФГБУ "АМП Западной Арктики", ФГБУ "АМП Каспийского моря" и ФГБУ "АМП Сахалина, Курил и Камчатки". Там добавили, что кроме того, изменения обеспечат баланс интересов регулируемых организаций и плательщиков сбора для долгосрочного планирования затрат, интересы государственной политики в области сдерживания роста тарифных ставок, а также сформируют стимулы для оптимизации издержек регулируемых организаций. Гендиректор "Росморпорта" Сергей Пылин в ноябре прогнозировал, что ставки регулируемых сборов с гражданских судов на заход и работу в портах в России с 1 января 2026 года могут быть проиндексированы на 15%.
бизнес, россия, рф, росморпорт
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Росморпорт
18:41 13.02.2026
 
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило принцип определения ставок портовых сборов в морских портах на 2026–2030 годы, в текущем году ставки портовых сборов будут проиндексированы на 5,02%, сообщает Федеральная антимонопольная служба РФ.
"Правительство РФ утвердило принцип определения ставок портовых сборов в морских портах на 2026–2030 годы. Новый подход к определению тарифов по принципу "инфляция минус" предложила ввести ФАС России… Для обеспечения финансовой устойчивости предприятий служба разработала подход к определению долгосрочных параметров индексации ставок портовых сборов на уровне "инфляция минус 0,1 процентного пункта". Так, в 2026 году ставки портовых сборов будут проиндексированы на 5,02%", - говорится в сообщении.
Уточняется, что правительство РФ приняло разработанное ФАС распоряжение о ежегодных темпах индексации ставок корабельного, навигационного, канального, маячного, ледокольного сбора и сбора по обеспечению транспортной безопасности акватории морского порта.
Танкеры - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
В "Росморпорте" рассказали об индексации портовых сборов с судов
21 ноября 2025, 17:53
"Принятое решение позволит обеспечить регулярную и своевременную индексацию ставок портовых сборов с учётом инфляции, стабильное функционирование и платёжеспособность предприятий, обеспечивающих в непрерывном режиме комплекс мероприятий по безопасности мореплавания", - отмечают в службе.
Соответствующие услуги в морских портах оказывают "Росморпорт" и другие федеральные государственные учреждения, за которыми закреплено имущество в границах морских портов, в том числе ФГБУ "АМП Западной Арктики", ФГБУ "АМП Каспийского моря" и ФГБУ "АМП Сахалина, Курил и Камчатки".
Там добавили, что кроме того, изменения обеспечат баланс интересов регулируемых организаций и плательщиков сбора для долгосрочного планирования затрат, интересы государственной политики в области сдерживания роста тарифных ставок, а также сформируют стимулы для оптимизации издержек регулируемых организаций.
Гендиректор "Росморпорта" Сергей Пылин в ноябре прогнозировал, что ставки регулируемых сборов с гражданских судов на заход и работу в портах в России с 1 января 2026 года могут быть проиндексированы на 15%.
 
