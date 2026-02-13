https://1prime.ru/20260213/shoygu-867442658.html
Шойгу объяснил, кто заплатит за строительство американской АЭС в Армении
Шойгу объяснил, кто заплатит за строительство американской АЭС в Армении
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил в комментарии РИА Новости, что за строительством малых реакторов для АЭС в Армении, которое будет профинансировано скорее всего в кредит, будут расплачиваться будущие поколения страны. В понедельник американский вице-президент Джей Ди Вэнс по итогам визита в Армению заявил, что США поставят Армении малые модульные реакторы в рамках соглашения по ядерной энергетике. "Есть, скажем так, обоснованные сомнения в том, что реализация проекта будет означать инвестиции в экономику Армении. Скорее, речь пойдет о сделке купли-продажи на сумму, составляющую более трети годового ВВП страны. И, вероятнее всего, в кредит, за который расплачиваться придется не только нынешнему, но и будущим поколениям республики", - сказал Шойгу в интервью РИА Новости.
Шойгу объяснил, кто заплатит за строительство американской АЭС в Армении
Шойгу: за американскую АЭС в Армении будут расплачиваться будущие поколения
