https://1prime.ru/20260213/shoygu-867442658.html

Шойгу объяснил, кто заплатит за строительство американской АЭС в Армении

Шойгу объяснил, кто заплатит за строительство американской АЭС в Армении - 13.02.2026, ПРАЙМ

Шойгу объяснил, кто заплатит за строительство американской АЭС в Армении

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил в комментарии РИА Новости, что за строительством малых реакторов для АЭС в Армении, которое будет... | 13.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-13T11:45+0300

2026-02-13T11:45+0300

2026-02-13T11:45+0300

энергетика

россия

сергей шойгу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860549890_0:0:3098:1744_1920x0_80_0_0_bcab893c8c0d5f81592d5244d063199e.jpg

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил в комментарии РИА Новости, что за строительством малых реакторов для АЭС в Армении, которое будет профинансировано скорее всего в кредит, будут расплачиваться будущие поколения страны. В понедельник американский вице-президент Джей Ди Вэнс по итогам визита в Армению заявил, что США поставят Армении малые модульные реакторы в рамках соглашения по ядерной энергетике. "Есть, скажем так, обоснованные сомнения в том, что реализация проекта будет означать инвестиции в экономику Армении. Скорее, речь пойдет о сделке купли-продажи на сумму, составляющую более трети годового ВВП страны. И, вероятнее всего, в кредит, за который расплачиваться придется не только нынешнему, но и будущим поколениям республики", - сказал Шойгу в интервью РИА Новости.

https://1prime.ru/20260202/kurily-867132444.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сергей шойгу