Шойгу рассказал о рисках при строительстве американской АЭС в Армении

Шойгу рассказал о рисках при строительстве американской АЭС в Армении

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Россия будет поневоле учитывать новые риски в сфере ядерной безопасности, если строительство малых реакторов по американской технологии на территории Армении перейдет в практическую фазу, заявил в комментарии РИА Новости секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. В понедельник американский вице-президент Джей Ди Вэнс по итогам визита в Армению заявил, что США поставят Армении малые модульные реакторы в рамках соглашения по ядерной энергетике. "Армения, как известно, – сейсмоопасный регион. Уникальное технологическое решение по фундаменту, которое было применено советскими инженерами при строительстве Армянской АЭС, позволило ей успешно пережить страшное землетрясение 1988 года, один энергоблок работает до сих пор… В случае если строительство малых реакторов по американской технологии на территории Армении перейдет в практическую фазу, нам, как впрочем, и всем другим государствам в регионе, и населению самой Армении, придется поневоле учитывать эти новые риски в сфере ядерной безопасности", - сказал Шойгу в интервью РИА Новости. По его словам, РФ по сути надо будет исходить из того, что "рядом, под боком, в сейсмоопасной зоне будут осуществляться американские эксперименты в сфере атомных технологий". "Поэтому – да, это следует рассматривать как угрозу. Не хотелось бы проводить параллели, но напомню, что на японской АЭС "Фукусима-1" в результате землетрясения были разрушены именно американские реакторы, и это привело к масштабному радиоактивному заражению окружающей среды", - отметил секретарь совбеза РФ.

