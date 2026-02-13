Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Шойгу рассказал о рисках при строительстве американской АЭС в Армении - 13.02.2026
Шойгу рассказал о рисках при строительстве американской АЭС в Армении
Шойгу рассказал о рисках при строительстве американской АЭС в Армении - 13.02.2026, ПРАЙМ
Шойгу рассказал о рисках при строительстве американской АЭС в Армении
Россия будет поневоле учитывать новые риски в сфере ядерной безопасности, если строительство малых реакторов по американской технологии на территории Армении... | 13.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Россия будет поневоле учитывать новые риски в сфере ядерной безопасности, если строительство малых реакторов по американской технологии на территории Армении перейдет в практическую фазу, заявил в комментарии РИА Новости секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. В понедельник американский вице-президент Джей Ди Вэнс по итогам визита в Армению заявил, что США поставят Армении малые модульные реакторы в рамках соглашения по ядерной энергетике. "Армения, как известно, – сейсмоопасный регион. Уникальное технологическое решение по фундаменту, которое было применено советскими инженерами при строительстве Армянской АЭС, позволило ей успешно пережить страшное землетрясение 1988 года, один энергоблок работает до сих пор… В случае если строительство малых реакторов по американской технологии на территории Армении перейдет в практическую фазу, нам, как впрочем, и всем другим государствам в регионе, и населению самой Армении, придется поневоле учитывать эти новые риски в сфере ядерной безопасности", - сказал Шойгу в интервью РИА Новости. По его словам, РФ по сути надо будет исходить из того, что "рядом, под боком, в сейсмоопасной зоне будут осуществляться американские эксперименты в сфере атомных технологий". "Поэтому – да, это следует рассматривать как угрозу. Не хотелось бы проводить параллели, но напомню, что на японской АЭС "Фукусима-1" в результате землетрясения были разрушены именно американские реакторы, и это привело к масштабному радиоактивному заражению окружающей среды", - отметил секретарь совбеза РФ.
россия, рф, сергей шойгу
Энергетика, РОССИЯ, РФ, Сергей Шойгу
11:55 13.02.2026
 
Шойгу рассказал о рисках при строительстве американской АЭС в Армении

Шойгу: Россия учтет ядерные риски при строительстве американской АЭС в Армении

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Россия будет поневоле учитывать новые риски в сфере ядерной безопасности, если строительство малых реакторов по американской технологии на территории Армении перейдет в практическую фазу, заявил в комментарии РИА Новости секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
В понедельник американский вице-президент Джей Ди Вэнс по итогам визита в Армению заявил, что США поставят Армении малые модульные реакторы в рамках соглашения по ядерной энергетике.
"Армения, как известно, – сейсмоопасный регион. Уникальное технологическое решение по фундаменту, которое было применено советскими инженерами при строительстве Армянской АЭС, позволило ей успешно пережить страшное землетрясение 1988 года, один энергоблок работает до сих пор… В случае если строительство малых реакторов по американской технологии на территории Армении перейдет в практическую фазу, нам, как впрочем, и всем другим государствам в регионе, и населению самой Армении, придется поневоле учитывать эти новые риски в сфере ядерной безопасности", - сказал Шойгу в интервью РИА Новости.
По его словам, РФ по сути надо будет исходить из того, что "рядом, под боком, в сейсмоопасной зоне будут осуществляться американские эксперименты в сфере атомных технологий".
"Поэтому – да, это следует рассматривать как угрозу. Не хотелось бы проводить параллели, но напомню, что на японской АЭС "Фукусима-1" в результате землетрясения были разрушены именно американские реакторы, и это привело к масштабному радиоактивному заражению окружающей среды", - отметил секретарь совбеза РФ.
Перемещение корпуса реактора в зону временного хранения во время строительства АЭС Эль-Дабаа в Египте
Шойгу рассказал о строительстве АЭС "Эль-Дабаа" в Египте
10 ноября 2025, 17:51
 
ЭнергетикаРОССИЯРФСергей Шойгу
 
 
