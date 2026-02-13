Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД Швейцарии подтвердил проведение в Женеве переговоров по Украине - 13.02.2026
Политика
https://1prime.ru/20260213/shveytsariya-867454089.html
МИД Швейцарии подтвердил проведение в Женеве переговоров по Украине
МИД Швейцарии подтвердил проведение в Женеве переговоров по Украине - 13.02.2026, ПРАЙМ
МИД Швейцарии подтвердил проведение в Женеве переговоров по Украине
Швейцария, как принимающая сторона, на следующей неделе проведет в Женеве трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США, сообщил РИА Новости... | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T17:40+0300
2026-02-13T17:40+0300
политика
мировая экономика
украина
женева
сша
дмитрий песков
владимир мединский
ЖЕНЕВА, 13 фев – ПРАЙМ. Швейцария, как принимающая сторона, на следующей неделе проведет в Женеве трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Николя Бидо. "Швейцария поддерживает любые дипломатические инициативы, направленные на установление справедливого и прочного мира на Украине. Федеральное министерство иностранных дел находится в контакте со всеми сторонами и постоянно предлагает свои добрые услуги, что было недавно подтверждено в ходе обсуждений, состоявшихся на прошлой неделе в Киеве и Москве. В этом контексте Швейцария, как принимающая сторона, на следующей неделе проведет в Женеве трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США, запланированные на вторник и среду", - сообщил он. Ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что новый раунд переговоров РФ, США и Украины состоится в Женеве 17-18 февраля, российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.
мировая экономика, украина, женева, сша, дмитрий песков, владимир мединский
Политика, Мировая экономика, УКРАИНА, ЖЕНЕВА, США, Дмитрий Песков, Владимир Мединский
17:40 13.02.2026
 
МИД Швейцарии подтвердил проведение в Женеве переговоров по Украине

МИД Швейцарии подтвердил проведение в Женеве переговоров по Украине 17-18 февраля

© fotolia.com / Mikael Lever Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2026
Флаг Швейцарии. Архивное фото
© fotolia.com / Mikael Lever
ЖЕНЕВА, 13 фев – ПРАЙМ. Швейцария, как принимающая сторона, на следующей неделе проведет в Женеве трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Николя Бидо.
"Швейцария поддерживает любые дипломатические инициативы, направленные на установление справедливого и прочного мира на Украине. Федеральное министерство иностранных дел находится в контакте со всеми сторонами и постоянно предлагает свои добрые услуги, что было недавно подтверждено в ходе обсуждений, состоявшихся на прошлой неделе в Киеве и Москве. В этом контексте Швейцария, как принимающая сторона, на следующей неделе проведет в Женеве трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США, запланированные на вторник и среду", - сообщил он.
Ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что новый раунд переговоров РФ, США и Украины состоится в Женеве 17-18 февраля, российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.
ПолитикаМировая экономикаУКРАИНАЖЕНЕВАСШАДмитрий ПесковВладимир Мединский
 
 
