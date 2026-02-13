https://1prime.ru/20260213/shveytsariya-867454089.html
МИД Швейцарии подтвердил проведение в Женеве переговоров по Украине
МИД Швейцарии подтвердил проведение в Женеве переговоров по Украине - 13.02.2026, ПРАЙМ
МИД Швейцарии подтвердил проведение в Женеве переговоров по Украине
Швейцария, как принимающая сторона, на следующей неделе проведет в Женеве трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США, сообщил РИА Новости... | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T17:40+0300
2026-02-13T17:40+0300
2026-02-13T17:40+0300
политика
мировая экономика
украина
женева
сша
дмитрий песков
владимир мединский
https://cdnn.1prime.ru/img/76289/27/762892738_0:424:4692:3063_1920x0_80_0_0_cc5bdf15f322df951c403786956b32cb.jpg
ЖЕНЕВА, 13 фев – ПРАЙМ. Швейцария, как принимающая сторона, на следующей неделе проведет в Женеве трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Николя Бидо. "Швейцария поддерживает любые дипломатические инициативы, направленные на установление справедливого и прочного мира на Украине. Федеральное министерство иностранных дел находится в контакте со всеми сторонами и постоянно предлагает свои добрые услуги, что было недавно подтверждено в ходе обсуждений, состоявшихся на прошлой неделе в Киеве и Москве. В этом контексте Швейцария, как принимающая сторона, на следующей неделе проведет в Женеве трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США, запланированные на вторник и среду", - сообщил он. Ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что новый раунд переговоров РФ, США и Украины состоится в Женеве 17-18 февраля, российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.
https://1prime.ru/20260117/ukraina-866620460.html
украина
женева
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76289/27/762892738_22:0:4670:3486_1920x0_80_0_0_47626c3d188b03b60189263f4b120e9c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, украина, женева, сша, дмитрий песков, владимир мединский
Политика, Мировая экономика, УКРАИНА, ЖЕНЕВА, США, Дмитрий Песков, Владимир Мединский
МИД Швейцарии подтвердил проведение в Женеве переговоров по Украине
МИД Швейцарии подтвердил проведение в Женеве переговоров по Украине 17-18 февраля