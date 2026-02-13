Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Определенный сигнал": на Украине рассказали, что напугало Зеленского - 13.02.2026
"Определенный сигнал": на Украине рассказали, что напугало Зеленского
"Определенный сигнал": на Украине рассказали, что напугало Зеленского - 13.02.2026, ПРАЙМ
"Определенный сигнал": на Украине рассказали, что напугало Зеленского
Владимир Зеленский обеспокоен информацией, циркулирующей в западных СМИ относительно выборов в Украине, заявил украинский политолог Руслан Бортник в интервью... | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T07:21+0300
2026-02-13T07:25+0300
в мире
украина
сша
киев
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский обеспокоен информацией, циркулирующей в западных СМИ относительно выборов в Украине, заявил украинский политолог Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу Дикий.Live. "Скорость реакции Зеленского показывает, что он не хочет, чтобы эта информация широко распространялась, так как считает ее дестабилизирующей для своего правительства", — подчеркнул он. Эксперт отметил, что такие публикации могут сигнализировать главе киевского режима о недовольстве западных элит его работой. "Мы видим определённый сигнал: смотрите, мы недовольны. А наше недовольство может вылиться в ваши выборы", — резюмировал Бортник. В среду газета Financial Times сообщала, что Зеленский 24 февраля может объявить о планах провести президентские выборы на Украине и референдум по мирному соглашению. Однако позднее глава киевского режима это опроверг и вновь начал выдвигать условия для их проведения. О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%. После заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" их проведения.
украина
сша
киев
в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, УКРАИНА, США, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
07:21 13.02.2026 (обновлено: 07:25 13.02.2026)
 
"Определенный сигнал": на Украине рассказали, что напугало Зеленского

Бортник заявил, что Зеленский недоволен публикациями в СМИ о возможных выборах

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский обеспокоен информацией, циркулирующей в западных СМИ относительно выборов в Украине, заявил украинский политолог Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу Дикий.Live.
"Скорость реакции Зеленского показывает, что он не хочет, чтобы эта информация широко распространялась, так как считает ее дестабилизирующей для своего правительства", — подчеркнул он.
Флаги США - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
"Сделки не будет": в США резко высказались после переговоров с Россией
26 января, 07:23
Эксперт отметил, что такие публикации могут сигнализировать главе киевского режима о недовольстве западных элит его работой.
"Мы видим определённый сигнал: смотрите, мы недовольны. А наше недовольство может вылиться в ваши выборы", — резюмировал Бортник.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
В Киеве рассказали, что случилось с Зеленским после авиаудара ВС России
5 февраля, 05:55
В среду газета Financial Times сообщала, что Зеленский 24 февраля может объявить о планах провести президентские выборы на Украине и референдум по мирному соглашению. Однако позднее глава киевского режима это опроверг и вновь начал выдвигать условия для их проведения.
О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%. После заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" их проведения.
Одесса - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2026
В США сделали неожиданное заявление об Одессе после переговоров
6 февраля, 06:53
 
В миреУКРАИНАСШАКиевВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
