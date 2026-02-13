"Определенный сигнал": на Украине рассказали, что напугало Зеленского
Бортник заявил, что Зеленский недоволен публикациями в СМИ о возможных выборах
© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский обеспокоен информацией, циркулирующей в западных СМИ относительно выборов в Украине, заявил украинский политолог Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу Дикий.Live.
"Скорость реакции Зеленского показывает, что он не хочет, чтобы эта информация широко распространялась, так как считает ее дестабилизирующей для своего правительства", — подчеркнул он.
Эксперт отметил, что такие публикации могут сигнализировать главе киевского режима о недовольстве западных элит его работой.
"Мы видим определённый сигнал: смотрите, мы недовольны. А наше недовольство может вылиться в ваши выборы", — резюмировал Бортник.
В среду газета Financial Times сообщала, что Зеленский 24 февраля может объявить о планах провести президентские выборы на Украине и референдум по мирному соглашению. Однако позднее глава киевского режима это опроверг и вновь начал выдвигать условия для их проведения.
О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%. После заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" их проведения.