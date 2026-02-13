https://1prime.ru/20260213/signal-867437268.html

"Определенный сигнал": на Украине рассказали, что напугало Зеленского

"Определенный сигнал": на Украине рассказали, что напугало Зеленского - 13.02.2026, ПРАЙМ

"Определенный сигнал": на Украине рассказали, что напугало Зеленского

Владимир Зеленский обеспокоен информацией, циркулирующей в западных СМИ относительно выборов в Украине, заявил украинский политолог Руслан Бортник в интервью... | 13.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-13T07:21+0300

2026-02-13T07:21+0300

2026-02-13T07:25+0300

в мире

украина

сша

киев

владимир зеленский

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg

МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский обеспокоен информацией, циркулирующей в западных СМИ относительно выборов в Украине, заявил украинский политолог Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу Дикий.Live. "Скорость реакции Зеленского показывает, что он не хочет, чтобы эта информация широко распространялась, так как считает ее дестабилизирующей для своего правительства", — подчеркнул он. Эксперт отметил, что такие публикации могут сигнализировать главе киевского режима о недовольстве западных элит его работой. "Мы видим определённый сигнал: смотрите, мы недовольны. А наше недовольство может вылиться в ваши выборы", — резюмировал Бортник. В среду газета Financial Times сообщала, что Зеленский 24 февраля может объявить о планах провести президентские выборы на Украине и референдум по мирному соглашению. Однако позднее глава киевского режима это опроверг и вновь начал выдвигать условия для их проведения. О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%. После заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" их проведения.

https://1prime.ru/20260126/peregovory-866899027.html

https://1prime.ru/20260205/zelenskiy-867199430.html

https://1prime.ru/20260206/odessa-867232520.html

украина

сша

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп