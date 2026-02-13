https://1prime.ru/20260213/sikorskiy-867453219.html

МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Глава МИД Польши Радослав Сикорский пожаловался, что европейские страны не принимают участие в переговорах России и США по Украине, хотя предоставляют финансовую помощь Киеву."Это становится немного странно. Мы платим за войну, но даже не получаем всю информацию", — ответил он на вопрос журналистке Bloomberg об отсутствии представителей Европы на мирных переговорах.Сикорский также возмутился, что Европа платит за оборону Украины, а США на этом всем зарабатывают деньги.В последнее время лидеры некоторых европейских стран заговорили о необходимости возобновить взаимодействие с Россией. Так, на этой неделе Эммануэль Макрон заявил, что Москва и Париж восстановили каналы связи на техническом уровне. Эту информацию подтвердили в Кремле, но отметили, что все еще не видят сигналов наладить диалог на высшем уровне.В начале февраля премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис поддержали идею назначить спецпосланника от ЕС, который мог бы участвовать в переговорах по Украине. Глава Литвы Гитанас Науседа, наоборот, призвал перестать "стучать в дверь Кремля", поскольку это якобы ослабляет позиции Европы.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал европейцев, призывающих к разрыву всех связей с Россией, политически близорукими и безграмотными.

