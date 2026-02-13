Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сикорский устроил истерику из-за переговоров с Россией - 13.02.2026
Сикорский устроил истерику из-за переговоров с Россией
Сикорский устроил истерику из-за переговоров с Россией - 13.02.2026, ПРАЙМ
Сикорский устроил истерику из-за переговоров с Россией
Глава МИД Польши Радослав Сикорский пожаловался, что европейские страны не принимают участие в переговорах России и США по Украине, хотя предоставляют... | 13.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Глава МИД Польши Радослав Сикорский пожаловался, что европейские страны не принимают участие в переговорах России и США по Украине, хотя предоставляют финансовую помощь Киеву."Это становится немного странно. Мы платим за войну, но даже не получаем всю информацию", — ответил он на вопрос журналистке Bloomberg об отсутствии представителей Европы на мирных переговорах.Сикорский также возмутился, что Европа платит за оборону Украины, а США на этом всем зарабатывают деньги.В последнее время лидеры некоторых европейских стран заговорили о необходимости возобновить взаимодействие с Россией. Так, на этой неделе Эммануэль Макрон заявил, что Москва и Париж восстановили каналы связи на техническом уровне. Эту информацию подтвердили в Кремле, но отметили, что все еще не видят сигналов наладить диалог на высшем уровне.В начале февраля премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис поддержали идею назначить спецпосланника от ЕС, который мог бы участвовать в переговорах по Украине. Глава Литвы Гитанас Науседа, наоборот, призвал перестать "стучать в дверь Кремля", поскольку это якобы ослабляет позиции Европы.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал европейцев, призывающих к разрыву всех связей с Россией, политически близорукими и безграмотными.
Сикорский устроил истерику из-за переговоров с Россией

Сикорский пожаловался, что Европа не принимает участие в переговорах с Россией

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2026
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Глава МИД Польши Радослав Сикорский пожаловался, что европейские страны не принимают участие в переговорах России и США по Украине, хотя предоставляют финансовую помощь Киеву.
"Это становится немного странно. Мы платим за войну, но даже не получаем всю информацию", — ответил он на вопрос журналистке Bloomberg об отсутствии представителей Европы на мирных переговорах.
Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2026
"Это Россия". Рютте унизили после его абсурдного заявления
16:59
Сикорский также возмутился, что Европа платит за оборону Украины, а США на этом всем зарабатывают деньги.
В последнее время лидеры некоторых европейских стран заговорили о необходимости возобновить взаимодействие с Россией. Так, на этой неделе Эммануэль Макрон заявил, что Москва и Париж восстановили каналы связи на техническом уровне. Эту информацию подтвердили в Кремле, но отметили, что все еще не видят сигналов наладить диалог на высшем уровне.
В начале февраля премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис поддержали идею назначить спецпосланника от ЕС, который мог бы участвовать в переговорах по Украине. Глава Литвы Гитанас Науседа, наоборот, призвал перестать "стучать в дверь Кремля", поскольку это якобы ослабляет позиции Европы.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал европейцев, призывающих к разрыву всех связей с Россией, политически близорукими и безграмотными.
Флаг России - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2026
"Мира не будет". На Западе сделали громкое заявление о России
16:57
 
