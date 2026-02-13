https://1prime.ru/20260213/siluanov-867463977.html

Силуанов рассказал о развитии программы долгосрочных сбережений

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) становится ключевым инвестиционным продуктом для россиян - количество участников за два года превысило 10 миллионов,... | 13.02.2026

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Программа долгосрочных сбережений (ПДС) становится ключевым инвестиционным продуктом для россиян - количество участников за два года превысило 10 миллионов, заявил министр финансов Антон Силуанов. "По итогам 2025 года граждане оформили 7,1 миллиона договоров в рамках программы долгосрочных сбережений, объем привлеченных средств составил 500,7 миллиарда рублей. За два года действия программы привлечено более 717 миллиардов рублей, а число ее участников на сегодняшний день достигло 10,5 миллиона человек. Это хороший результат. ПДС становится ключевым инвестиционным продуктом", - приводятся слова Силуанова в сообщении Минфина. Как отметил министр, появление ПДС способствовало увеличению количества негосударственных пенсионных фондов, что привело к повышению конкуренции на рынке. В Минфине напомнили, что с 1 октября для граждан реализована возможность заключать договор по ПДС с использованием портала "Госуслуги". Приняты поправки в Налоговый кодекс, направленные на стимулирование участия работодателей в ПДС в пользу своих работников, а также на предоставление повышенного налогового вычета на долгосрочные сбережения граждан до 500 тысяч рублей по долгосрочным продуктам, открытым в пользу своих детей. Также там отметили, что для дальнейшего развития программы необходимо более активное привлечение работодателей. ПДС - это сберегательный инструмент, который начал действовать в России с 1 января 2024 года. Деньги каждого участника ПДС застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей, участники могут ежегодно получать налоговый вычет на уплаченные взносы в размере до 52 тысяч рублей, а также передавать вложенные средства по наследству.

