Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силуанов рассказал о развитии программы долгосрочных сбережений - 13.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260213/siluanov-867463977.html
Силуанов рассказал о развитии программы долгосрочных сбережений
Силуанов рассказал о развитии программы долгосрочных сбережений - 13.02.2026, ПРАЙМ
Силуанов рассказал о развитии программы долгосрочных сбережений
Программа долгосрочных сбережений (ПДС) становится ключевым инвестиционным продуктом для россиян - количество участников за два года превысило 10 миллионов,... | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T22:18+0300
2026-02-13T22:18+0300
экономика
финансы
россия
антон силуанов
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/82939/30/829393088_0:0:3101:1744_1920x0_80_0_0_9b7c8baad94d0aa67c9404978ad811cd.jpg
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Программа долгосрочных сбережений (ПДС) становится ключевым инвестиционным продуктом для россиян - количество участников за два года превысило 10 миллионов, заявил министр финансов Антон Силуанов. "По итогам 2025 года граждане оформили 7,1 миллиона договоров в рамках программы долгосрочных сбережений, объем привлеченных средств составил 500,7 миллиарда рублей. За два года действия программы привлечено более 717 миллиардов рублей, а число ее участников на сегодняшний день достигло 10,5 миллиона человек. Это хороший результат. ПДС становится ключевым инвестиционным продуктом", - приводятся слова Силуанова в сообщении Минфина. Как отметил министр, появление ПДС способствовало увеличению количества негосударственных пенсионных фондов, что привело к повышению конкуренции на рынке. В Минфине напомнили, что с 1 октября для граждан реализована возможность заключать договор по ПДС с использованием портала "Госуслуги". Приняты поправки в Налоговый кодекс, направленные на стимулирование участия работодателей в ПДС в пользу своих работников, а также на предоставление повышенного налогового вычета на долгосрочные сбережения граждан до 500 тысяч рублей по долгосрочным продуктам, открытым в пользу своих детей. Также там отметили, что для дальнейшего развития программы необходимо более активное привлечение работодателей. ПДС - это сберегательный инструмент, который начал действовать в России с 1 января 2024 года. Деньги каждого участника ПДС застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей, участники могут ежегодно получать налоговый вычет на уплаченные взносы в размере до 52 тысяч рублей, а также передавать вложенные средства по наследству.
https://1prime.ru/20251229/sberezheniya-865951255.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82939/30/829393088_370:0:3101:2048_1920x0_80_0_0_8d02b50774ed5f1375347dd510232bfa.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, антон силуанов, минфин
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Антон Силуанов, Минфин
22:18 13.02.2026
 
Силуанов рассказал о развитии программы долгосрочных сбережений

Силуанов: более 10 млн россиян стали участниками программы долгосрочных сбережений

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСбербанк.
Сбербанк. - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2026
Сбербанк.. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Программа долгосрочных сбережений (ПДС) становится ключевым инвестиционным продуктом для россиян - количество участников за два года превысило 10 миллионов, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"По итогам 2025 года граждане оформили 7,1 миллиона договоров в рамках программы долгосрочных сбережений, объем привлеченных средств составил 500,7 миллиарда рублей. За два года действия программы привлечено более 717 миллиардов рублей, а число ее участников на сегодняшний день достигло 10,5 миллиона человек. Это хороший результат. ПДС становится ключевым инвестиционным продуктом", - приводятся слова Силуанова в сообщении Минфина.
Как отметил министр, появление ПДС способствовало увеличению количества негосударственных пенсионных фондов, что привело к повышению конкуренции на рынке.
В Минфине напомнили, что с 1 октября для граждан реализована возможность заключать договор по ПДС с использованием портала "Госуслуги". Приняты поправки в Налоговый кодекс, направленные на стимулирование участия работодателей в ПДС в пользу своих работников, а также на предоставление повышенного налогового вычета на долгосрочные сбережения граждан до 500 тысяч рублей по долгосрочным продуктам, открытым в пользу своих детей.
Также там отметили, что для дальнейшего развития программы необходимо более активное привлечение работодателей.
ПДС - это сберегательный инструмент, который начал действовать в России с 1 января 2024 года. Деньги каждого участника ПДС застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей, участники могут ежегодно получать налоговый вычет на уплаченные взносы в размере до 52 тысяч рублей, а также передавать вложенные средства по наследству.
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Россиянам назвали альтернативу вкладам для долгосрочных накоплений
29 декабря 2025, 02:02
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯАнтон СилуановМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала