США пересматривают список товаров под пошлинами, пишет FT - 13.02.2026
США пересматривают список товаров под пошлинами, пишет FT
экономика
мировая экономика
сша
дональд трамп
financial times
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа пересматривает список товаров, подпадающих под пошлины, хочет освободить от них ряд позиций и приостановить расширение списков, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. "Администрация (Трампа - ред.) сейчас пересматривает список товаров, подпадающих под действие пошлин, и планирует освободить от них некоторые позиции, приостановить расширение списков и вместо этого начать более целенаправленные расследования в отношении конкретных товаров с точки зрения национальной безопасности", - говорится в сообщении издания. Трамп в начале своего второго президентского срока в апреле 2025 года объявил о введении США таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий.
сша
Новости
мировая экономика, сша, дональд трамп, financial times
Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Financial Times
08:56 13.02.2026
 
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа пересматривает список товаров, подпадающих под пошлины, хочет освободить от них ряд позиций и приостановить расширение списков, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Администрация (Трампа - ред.) сейчас пересматривает список товаров, подпадающих под действие пошлин, и планирует освободить от них некоторые позиции, приостановить расширение списков и вместо этого начать более целенаправленные расследования в отношении конкретных товаров с точки зрения национальной безопасности", - говорится в сообщении издания.
Трамп в начале своего второго президентского срока в апреле 2025 года объявил о введении США таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий.
Трамп снизит ряд пошлин на стальные и алюминиевые изделия, пишет FT
