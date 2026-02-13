https://1prime.ru/20260213/smi-867439070.html
США пересматривают список товаров под пошлинами, пишет FT
13.02.2026
США пересматривают список товаров под пошлинами, пишет FT
Администрация президента США Дональда Трампа пересматривает список товаров, подпадающих под пошлины, хочет освободить от них ряд позиций и приостановить... | 13.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа пересматривает список товаров, подпадающих под пошлины, хочет освободить от них ряд позиций и приостановить расширение списков, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. "Администрация (Трампа - ред.) сейчас пересматривает список товаров, подпадающих под действие пошлин, и планирует освободить от них некоторые позиции, приостановить расширение списков и вместо этого начать более целенаправленные расследования в отношении конкретных товаров с точки зрения национальной безопасности", - говорится в сообщении издания. Трамп в начале своего второго президентского срока в апреле 2025 года объявил о введении США таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий.
