https://1prime.ru/20260213/smi-867439070.html

США пересматривают список товаров под пошлинами, пишет FT

США пересматривают список товаров под пошлинами, пишет FT - 13.02.2026, ПРАЙМ

США пересматривают список товаров под пошлинами, пишет FT

Администрация президента США Дональда Трампа пересматривает список товаров, подпадающих под пошлины, хочет освободить от них ряд позиций и приостановить... | 13.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-13T08:56+0300

2026-02-13T08:56+0300

2026-02-13T08:56+0300

экономика

мировая экономика

сша

дональд трамп

financial times

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/05/865257927_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_98296da72d7575e1cc0165205d9d28a5.jpg

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа пересматривает список товаров, подпадающих под пошлины, хочет освободить от них ряд позиций и приостановить расширение списков, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. "Администрация (Трампа - ред.) сейчас пересматривает список товаров, подпадающих под действие пошлин, и планирует освободить от них некоторые позиции, приостановить расширение списков и вместо этого начать более целенаправленные расследования в отношении конкретных товаров с точки зрения национальной безопасности", - говорится в сообщении издания. Трамп в начале своего второго президентского срока в апреле 2025 года объявил о введении США таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий.

https://1prime.ru/20260213/ft-867438921.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, дональд трамп, financial times