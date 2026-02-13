Аналитик прокомментировал снижение ключевой ставки

https://1prime.ru/20260213/snizhenie--867448764.html
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Снижении ключевой ставки до 15,5% можно трактовать как сигнал Банка России о прохождении пика инфляционного давления в стране, сообщил РИА Новости эксперт УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев. Банк России по итогам первого в наступившем году заседания совета директоров ранее в эту пятницу снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 15,5% годовых. "Сигнал ЦБ можно трактовать как прохождение пика инфляционного давления", - оценивает Джиоев. Эксперт считает, что экономика уже демонстрирует замедление, а избыточная жесткость монетарной политики может создать дополнительные риски для её роста. "Одним из ключевых аргументов для снижения стало охлаждение экономики: компании отмечают снижение внутреннего спроса, финансовые результаты бизнеса сокращаются второй год подряд, инвестиции в основной капитал в реальном выражении снизились по итогам 2025 года", - добавляет эксперт. По его словам, параллельно усилилось сберегательное поведение населения — объем депозитов в банках заметно вырос. "В таком случае регулятору, вероятно, придется действовать более активно", - делает вывод Джиоев. "Мы ожидаем продолжения цикла снижения ставки в этом году. Не исключаем, что темпы смягчения могут оказаться выше рыночных ожиданий", - заключает он.
