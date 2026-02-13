Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитик прокомментировал снижение ключевой ставки
Аналитик прокомментировал снижение ключевой ставки
Аналитик прокомментировал снижение ключевой ставки
экономика
финансы
банки
россия
александр джиоев
ук альфа-капитал
банк россии
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Снижении ключевой ставки до 15,5% можно трактовать как сигнал Банка России о прохождении пика инфляционного давления в стране, сообщил РИА Новости эксперт УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев. Банк России по итогам первого в наступившем году заседания совета директоров ранее в эту пятницу снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 15,5% годовых. "Сигнал ЦБ можно трактовать как прохождение пика инфляционного давления", - оценивает Джиоев. Эксперт считает, что экономика уже демонстрирует замедление, а избыточная жесткость монетарной политики может создать дополнительные риски для её роста. "Одним из ключевых аргументов для снижения стало охлаждение экономики: компании отмечают снижение внутреннего спроса, финансовые результаты бизнеса сокращаются второй год подряд, инвестиции в основной капитал в реальном выражении снизились по итогам 2025 года", - добавляет эксперт. По его словам, параллельно усилилось сберегательное поведение населения — объем депозитов в банках заметно вырос. "В таком случае регулятору, вероятно, придется действовать более активно", - делает вывод Джиоев. "Мы ожидаем продолжения цикла снижения ставки в этом году. Не исключаем, что темпы смягчения могут оказаться выше рыночных ожиданий", - заключает он.
финансы, банки, россия, александр джиоев, ук альфа-капитал, банк россии
Экономика, Финансы, Банки, РОССИЯ, Александр Джиоев, УК Альфа-Капитал, Банк России
15:01 13.02.2026
 
Аналитик прокомментировал снижение ключевой ставки

Аналитик Джиоев считает, что пик инфляционного давления в России пройден

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДенежная купюра
Денежная купюра. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Снижении ключевой ставки до 15,5% можно трактовать как сигнал Банка России о прохождении пика инфляционного давления в стране, сообщил РИА Новости эксперт УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев.
Банк России по итогам первого в наступившем году заседания совета директоров ранее в эту пятницу снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 15,5% годовых.
"Сигнал ЦБ можно трактовать как прохождение пика инфляционного давления", - оценивает Джиоев.
Эксперт считает, что экономика уже демонстрирует замедление, а избыточная жесткость монетарной политики может создать дополнительные риски для её роста.
"Одним из ключевых аргументов для снижения стало охлаждение экономики: компании отмечают снижение внутреннего спроса, финансовые результаты бизнеса сокращаются второй год подряд, инвестиции в основной капитал в реальном выражении снизились по итогам 2025 года", - добавляет эксперт.
По его словам, параллельно усилилось сберегательное поведение населения — объем депозитов в банках заметно вырос.
"В таком случае регулятору, вероятно, придется действовать более активно", - делает вывод Джиоев.
"Мы ожидаем продолжения цикла снижения ставки в этом году. Не исключаем, что темпы смягчения могут оказаться выше рыночных ожиданий", - заключает он.
ЦБ оценил уровень инфляционных ожиданий в России
