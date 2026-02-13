Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Собственники "Авиасейлс" рассматривают возможность его продажи - Ъ - 13.02.2026, ПРАЙМ
Собственники "Авиасейлс" рассматривают возможность его продажи - Ъ
Собственники "Авиасейлс" рассматривают возможность его продажи - Ъ - 13.02.2026, ПРАЙМ
Собственники "Авиасейлс" рассматривают возможность его продажи - Ъ
Собственники агрегатора "Авиасейлс" рассматривают возможность его продажи, стоимость оценивают в сумму более 23 миллиардов рублей, сообщает газета "Коммерсант"... | 13.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Собственники агрегатора "Авиасейлс" рассматривают возможность его продажи, стоимость оценивают в сумму более 23 миллиардов рублей, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на два источника в инвестиционных кругах. Примерную стоимость компании, которая составляет более чем 23 миллиарда рублей, привел инвестбанкир Илья Шумов в беседе с "Коммерсантом". "Собственники "Авиасейлс" рассматривают возможность продать бизнес. Процесс находится в стадии подготовки и конкретных переговоров с интересантами пока нет", - пишет газета. Другой собеседник газеты не исключил, что владеющие основными долями в "Авиасейлс" инвестфонды могут также на данный момент собирать предложения от потенциально заинтересованных лиц. По его словам, которые приводит "Коммерсант", агрегатор не будет продан по низкой цене. При этом в пресс-службе "Авиасейлс" газете сказали, что "менеджмент и акционеры не в курсе планов купить компанию неназванными участниками рынка".
02:20 13.02.2026
 
Собственники "Авиасейлс" рассматривают возможность его продажи - Ъ

"Ъ": собственники агрегатора "Авиасейлс" рассматривают возможность его продажи

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Собственники агрегатора "Авиасейлс" рассматривают возможность его продажи, стоимость оценивают в сумму более 23 миллиардов рублей, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на два источника в инвестиционных кругах.
Примерную стоимость компании, которая составляет более чем 23 миллиарда рублей, привел инвестбанкир Илья Шумов в беседе с "Коммерсантом".
"Собственники "Авиасейлс" рассматривают возможность продать бизнес. Процесс находится в стадии подготовки и конкретных переговоров с интересантами пока нет", - пишет газета.
Другой собеседник газеты не исключил, что владеющие основными долями в "Авиасейлс" инвестфонды могут также на данный момент собирать предложения от потенциально заинтересованных лиц. По его словам, которые приводит "Коммерсант", агрегатор не будет продан по низкой цене.
При этом в пресс-службе "Авиасейлс" газете сказали, что "менеджмент и акционеры не в курсе планов купить компанию неназванными участниками рынка".
 
