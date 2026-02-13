https://1prime.ru/20260213/solntse-867453098.html
Ученые сообщили о гигантской аномалии на Солнце
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. На поверхности Солнца образовалась улыбка, пишут в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН."Огромный смайлик размером 1,5 миллиона километров представляет собой сейчас Солнце", — говорится в публикации.Как указали ученые, улыбающееся лицо небесного тела на его поверхности формируют активные области гигантского размера и протуберанец.Они также отметили, что сейчас Солнце смотрит именно на Землю, пока другие находящиеся рядом планеты находятся с обратной стороны звезды.
