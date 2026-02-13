Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ученые сообщили о гигантской аномалии на Солнце - 13.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260213/solntse-867453098.html
Ученые сообщили о гигантской аномалии на Солнце
Ученые сообщили о гигантской аномалии на Солнце - 13.02.2026, ПРАЙМ
Ученые сообщили о гигантской аномалии на Солнце
На поверхности Солнца образовалась улыбка, пишут в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T17:00+0300
2026-02-13T17:00+0300
технологии
общество
ран
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/12/866644930_0:0:1683:946_1920x0_80_0_0_1f0b256abc013401dc72fd4083a92990.jpg
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. На поверхности Солнца образовалась улыбка, пишут в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН."Огромный смайлик размером 1,5 миллиона километров представляет собой сейчас Солнце", — говорится в публикации.Как указали ученые, улыбающееся лицо небесного тела на его поверхности формируют активные области гигантского размера и протуберанец.Они также отметили, что сейчас Солнце смотрит именно на Землю, пока другие находящиеся рядом планеты находятся с обратной стороны звезды.
https://1prime.ru/20260121/kosmos-866762029.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/12/866644930_193:0:1454:946_1920x0_80_0_0_4b7cb7accdac42e70693e9bea7183b58.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, общество , ран
Технологии, Общество , РАН
17:00 13.02.2026
 
Ученые сообщили о гигантской аномалии на Солнце

На Солнце появился огромный смайлик

© РИА Новости . Лаборатория солнечной астрономии (XRAS) | Перейти в медиабанкСолнце
Солнце - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2026
Солнце. Архивное фото
© РИА Новости . Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. На поверхности Солнца образовалась улыбка, пишут в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
"Огромный смайлик размером 1,5 миллиона километров представляет собой сейчас Солнце", — говорится в публикации.
Как указали ученые, улыбающееся лицо небесного тела на его поверхности формируют активные области гигантского размера и протуберанец.
Они также отметили, что сейчас Солнце смотрит именно на Землю, пока другие находящиеся рядом планеты находятся с обратной стороны звезды.
Частичное солнечное затмение - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
"Упадет на Солнце". Ученые рассказали о загадочной находке в космосе
21 января, 17:43
 
ТехнологииОбществоРАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала