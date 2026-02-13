Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Caturus будет поставлять Саудовской Аравии миллион тонн СПГ в год - 13.02.2026, ПРАЙМ
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260213/spg-867461917.html
Caturus будет поставлять Саудовской Аравии миллион тонн СПГ в год
Caturus будет поставлять Саудовской Аравии миллион тонн СПГ в год - 13.02.2026, ПРАЙМ
Caturus будет поставлять Саудовской Аравии миллион тонн СПГ в год
Американская энергетическая компания Caturus заключила соглашение с Aramco Trading, торговым подразделением нефтегазовой госкомпании Саудовской Аравии Saudi... | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T20:44+0300
2026-02-13T20:44+0300
энергетика
газ
саудовская аравия
мексиканский залив
азия
saudi aramco
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75162/29/751622903_0:45:601:383_1920x0_80_0_0_a4a9ed08cb3eda9f6bccaaddfff7d49f.jpg
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Американская энергетическая компания Caturus заключила соглашение с Aramco Trading, торговым подразделением нефтегазовой госкомпании Саудовской Аравии Saudi Aramco, в рамках которого будет поставлять ей 1 миллион тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год в течение 20 лет с проекта Commonwealth LNG, сообщает Caturus. "Компания Caturus… сегодня объявила о подписании соглашения о купле-продаже между Commonwealth LNG и дочерней компанией Saudi Aramco - Aramco Trading. В соответствии с договором, Aramco Trading будет закупать 1 миллион тонн СПГ в год на экспортном терминале Commonwealth LNG", - говорится в релизе. Commonwealth LNG - строящийся терминал компании Caturus в штате Луизиана, технической реализацией которого занимается технологическая компания Technip Energies. Он будет расположен на побережье Мексиканского залива в штате Луизиана, первая фаза планируется к запуску в 2030 году, а мощность составит 9,5 миллионов тонн в год, отмечено в релизе. Caturus отметила, что соглашение о купле-продаже вступит в полную силу после выполнения стандартных условий, включая принятие окончательного инвестиционного решения по проекту Commonwealth LNG. Saudi Aramco - государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки. Caturus - американская энергетическая компания, которая включает в себя компании Caturus Energy LLC и проект СПГ-терминала Commonwealth LNG. Штаб-квартира компании находится в столице Техаса - Хьюстоне.
саудовская аравия
мексиканский залив
азия
газ, саудовская аравия, мексиканский залив, азия, saudi aramco
Энергетика, Газ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Мексиканский залив, АЗИЯ, Saudi Aramco
20:44 13.02.2026
 
Caturus будет поставлять Саудовской Аравии миллион тонн СПГ в год

Американская Caturus будет 20 лет поставлять Saudi Aramco миллион тонн СПГ в год

Завод СПГ
Завод СПГ
Завод СПГ. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Американская энергетическая компания Caturus заключила соглашение с Aramco Trading, торговым подразделением нефтегазовой госкомпании Саудовской Аравии Saudi Aramco, в рамках которого будет поставлять ей 1 миллион тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год в течение 20 лет с проекта Commonwealth LNG, сообщает Caturus.
"Компания Caturus… сегодня объявила о подписании соглашения о купле-продаже между Commonwealth LNG и дочерней компанией Saudi Aramco - Aramco Trading. В соответствии с договором, Aramco Trading будет закупать 1 миллион тонн СПГ в год на экспортном терминале Commonwealth LNG", - говорится в релизе.
Commonwealth LNG - строящийся терминал компании Caturus в штате Луизиана, технической реализацией которого занимается технологическая компания Technip Energies. Он будет расположен на побережье Мексиканского залива в штате Луизиана, первая фаза планируется к запуску в 2030 году, а мощность составит 9,5 миллионов тонн в год, отмечено в релизе.
Caturus отметила, что соглашение о купле-продаже вступит в полную силу после выполнения стандартных условий, включая принятие окончательного инвестиционного решения по проекту Commonwealth LNG.
Saudi Aramco - государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.
Caturus - американская энергетическая компания, которая включает в себя компании Caturus Energy LLC и проект СПГ-терминала Commonwealth LNG. Штаб-квартира компании находится в столице Техаса - Хьюстоне.
 
ЭнергетикаГазСАУДОВСКАЯ АРАВИЯМексиканский заливАЗИЯSaudi Aramco
 
 
