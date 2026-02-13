https://1prime.ru/20260213/spg-867461917.html

Caturus будет поставлять Саудовской Аравии миллион тонн СПГ в год

Caturus будет поставлять Саудовской Аравии миллион тонн СПГ в год - 13.02.2026, ПРАЙМ

Caturus будет поставлять Саудовской Аравии миллион тонн СПГ в год

Американская энергетическая компания Caturus заключила соглашение с Aramco Trading, торговым подразделением нефтегазовой госкомпании Саудовской Аравии Saudi... | 13.02.2026, ПРАЙМ

энергетика

газ

саудовская аравия

мексиканский залив

азия

saudi aramco

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Американская энергетическая компания Caturus заключила соглашение с Aramco Trading, торговым подразделением нефтегазовой госкомпании Саудовской Аравии Saudi Aramco, в рамках которого будет поставлять ей 1 миллион тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год в течение 20 лет с проекта Commonwealth LNG, сообщает Caturus. "Компания Caturus… сегодня объявила о подписании соглашения о купле-продаже между Commonwealth LNG и дочерней компанией Saudi Aramco - Aramco Trading. В соответствии с договором, Aramco Trading будет закупать 1 миллион тонн СПГ в год на экспортном терминале Commonwealth LNG", - говорится в релизе. Commonwealth LNG - строящийся терминал компании Caturus в штате Луизиана, технической реализацией которого занимается технологическая компания Technip Energies. Он будет расположен на побережье Мексиканского залива в штате Луизиана, первая фаза планируется к запуску в 2030 году, а мощность составит 9,5 миллионов тонн в год, отмечено в релизе. Caturus отметила, что соглашение о купле-продаже вступит в полную силу после выполнения стандартных условий, включая принятие окончательного инвестиционного решения по проекту Commonwealth LNG. Saudi Aramco - государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки. Caturus - американская энергетическая компания, которая включает в себя компании Caturus Energy LLC и проект СПГ-терминала Commonwealth LNG. Штаб-квартира компании находится в столице Техаса - Хьюстоне.

саудовская аравия

мексиканский залив

азия

