США и Тайвань подписали окончательное торговое соглашение

2026-02-13T03:08+0300

ВАШИНГТОН, 13 фев – ПРАЙМ. США и Тайвань подписали окончательное торговое соглашение, которое фиксирует пошлины Вашингтона на тайваньские товары на уровне не выше 15% и обязывает Тайбэй до 2029 года закупить американских товаров почти на 85 миллиардов долларов, включая СПГ, нефть и самолеты, сообщил офис торгового представителя США. "Тайвань планирует способствовать долгосрочному увеличению закупок важных американских товаров с 2025 по 2029 год, включая СПГ и сырую нефть на сумму 44,4 миллиарда долларов, гражданские самолеты и двигатели на сумму 15,2 миллиарда долларов, а также оборудование для электросетей, генераторы, материалы, хранилища, морское оборудование, сталелитейное и другое оборудование на сумму 25,2 миллиарда долларов", - говорится в официальном заявлении офиса. При этом США обязались снизить пошлины на товары из Тайваня, применяя ставку не выше 15% вместо нынешних 20%, подчеркивается в заявлении. В январе американский минторг сообщил, что тайваньские компании инвестируют не менее 250 миллиардов долларов в развитие производства полупроводников, энергетики и искусственного интеллекта на территории США, а также Тайбэй предоставит кредитные гарантии на 250 миллиардов долларов для дополнительных инвестиций своих компаний в США, поддерживая развитие полной цепочки поставок полупроводников.

