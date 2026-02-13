Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США и Тайвань подписали окончательное торговое соглашение - 13.02.2026, ПРАЙМ
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260213/ssha-867433790.html
США и Тайвань подписали окончательное торговое соглашение
США и Тайвань подписали окончательное торговое соглашение - 13.02.2026, ПРАЙМ
США и Тайвань подписали окончательное торговое соглашение
США и Тайвань подписали окончательное торговое соглашение, которое фиксирует пошлины Вашингтона на тайваньские товары на уровне не выше 15% и обязывает Тайбэй... | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T03:08+0300
2026-02-13T03:08+0300
экономика
мировая экономика
сша
тайвань
вашингтон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867433790.jpg?1770941325
ВАШИНГТОН, 13 фев – ПРАЙМ. США и Тайвань подписали окончательное торговое соглашение, которое фиксирует пошлины Вашингтона на тайваньские товары на уровне не выше 15% и обязывает Тайбэй до 2029 года закупить американских товаров почти на 85 миллиардов долларов, включая СПГ, нефть и самолеты, сообщил офис торгового представителя США. "Тайвань планирует способствовать долгосрочному увеличению закупок важных американских товаров с 2025 по 2029 год, включая СПГ и сырую нефть на сумму 44,4 миллиарда долларов, гражданские самолеты и двигатели на сумму 15,2 миллиарда долларов, а также оборудование для электросетей, генераторы, материалы, хранилища, морское оборудование, сталелитейное и другое оборудование на сумму 25,2 миллиарда долларов", - говорится в официальном заявлении офиса. При этом США обязались снизить пошлины на товары из Тайваня, применяя ставку не выше 15% вместо нынешних 20%, подчеркивается в заявлении. В январе американский минторг сообщил, что тайваньские компании инвестируют не менее 250 миллиардов долларов в развитие производства полупроводников, энергетики и искусственного интеллекта на территории США, а также Тайбэй предоставит кредитные гарантии на 250 миллиардов долларов для дополнительных инвестиций своих компаний в США, поддерживая развитие полной цепочки поставок полупроводников.
сша
тайвань
вашингтон
мировая экономика, сша, тайвань, вашингтон
Экономика, Мировая экономика, США, Тайвань, ВАШИНГТОН
03:08 13.02.2026
 
США и Тайвань подписали окончательное торговое соглашение

США обязали Тайвань закупить американские товары на 85 миллиардов долларов

ВАШИНГТОН, 13 фев – ПРАЙМ. США и Тайвань подписали окончательное торговое соглашение, которое фиксирует пошлины Вашингтона на тайваньские товары на уровне не выше 15% и обязывает Тайбэй до 2029 года закупить американских товаров почти на 85 миллиардов долларов, включая СПГ, нефть и самолеты, сообщил офис торгового представителя США.
"Тайвань планирует способствовать долгосрочному увеличению закупок важных американских товаров с 2025 по 2029 год, включая СПГ и сырую нефть на сумму 44,4 миллиарда долларов, гражданские самолеты и двигатели на сумму 15,2 миллиарда долларов, а также оборудование для электросетей, генераторы, материалы, хранилища, морское оборудование, сталелитейное и другое оборудование на сумму 25,2 миллиарда долларов", - говорится в официальном заявлении офиса.
При этом США обязались снизить пошлины на товары из Тайваня, применяя ставку не выше 15% вместо нынешних 20%, подчеркивается в заявлении.
В январе американский минторг сообщил, что тайваньские компании инвестируют не менее 250 миллиардов долларов в развитие производства полупроводников, энергетики и искусственного интеллекта на территории США, а также Тайбэй предоставит кредитные гарантии на 250 миллиардов долларов для дополнительных инвестиций своих компаний в США, поддерживая развитие полной цепочки поставок полупроводников.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАТайваньВАШИНГТОН
 
 
