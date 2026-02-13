https://1prime.ru/20260213/stavka-867445546.html

Рубль растерял часть повышения на снижении ключевой ставки

2026-02-13T13:43+0300

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Курс рубля растерял часть повышения, реагируя на снижение ЦБ РФ ключевой ставки до 15,5%, курс юаня снижается на 1 копейку, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.36 мск снижается на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 11,16 рубля, а до решения ЦБ он опускался на 2 копейки, до 11,15 рубля. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 15,5% годовых, следует из заявления регулятора.

