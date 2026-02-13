Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубль растерял часть повышения на снижении ключевой ставки - 13.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260213/stavka-867445546.html
Рубль растерял часть повышения на снижении ключевой ставки
Рубль растерял часть повышения на снижении ключевой ставки - 13.02.2026, ПРАЙМ
Рубль растерял часть повышения на снижении ключевой ставки
Курс рубля растерял часть повышения, реагируя на снижение ЦБ РФ ключевой ставки до 15,5%, курс юаня снижается на 1 копейку, следует из данных Московской биржи. | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T13:43+0300
2026-02-13T13:43+0300
экономика
рынок
россия
рф
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624600_0:131:3175:1917_1920x0_80_0_0_0c2b82e4aa23ae77c54b397fb7e7144c.jpg
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Курс рубля растерял часть повышения, реагируя на снижение ЦБ РФ ключевой ставки до 15,5%, курс юаня снижается на 1 копейку, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.36 мск снижается на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 11,16 рубля, а до решения ЦБ он опускался на 2 копейки, до 11,15 рубля. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 15,5% годовых, следует из заявления регулятора.
https://1prime.ru/20260213/peskov-867444776.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624600_223:0:2952:2047_1920x0_80_0_0_cacbeb14d424938e0d2671db9da15e1b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, россия, рф, банк россия
Экономика, Рынок, РОССИЯ, РФ, банк Россия
13:43 13.02.2026
 
Рубль растерял часть повышения на снижении ключевой ставки

Курс рубля растерял часть повышения, реагируя на снижение ставки ЦБ

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань, рубль и доллар
Юань, рубль и доллар - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2026
Юань, рубль и доллар. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Курс рубля растерял часть повышения, реагируя на снижение ЦБ РФ ключевой ставки до 15,5%, курс юаня снижается на 1 копейку, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.36 мск снижается на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 11,16 рубля, а до решения ЦБ он опускался на 2 копейки, до 11,15 рубля.
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 15,5% годовых, следует из заявления регулятора.
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2026
Песков высказался об ограничении доллара
13:13
 
ЭкономикаРынокРОССИЯРФбанк Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала