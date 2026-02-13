https://1prime.ru/20260213/stavka-867453838.html

Юань на Мосбирже в пятницу снижается после решения по ключевой ставке

Юань на Мосбирже в пятницу снижается после решения по ключевой ставке - 13.02.2026, ПРАЙМ

Юань на Мосбирже в пятницу снижается после решения по ключевой ставке

Курс китайской валюты по отношению к рублю в конце рабочей недели снижается, поскольку решение ЦБ РФ по ключевой ставке сохраняет жесткую ДКП, следует из данных | 13.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-13T17:20+0300

2026-02-13T17:20+0300

2026-02-13T17:20+0300

экономика

рынок

торги

рф

сша

эльвира набиуллина

михаил васильев

александр бахтин

банк россия

фнб

https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_ff77ae9e51e28c379b0db7946db1fc29.jpg

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к рублю в конце рабочей недели снижается, поскольку решение ЦБ РФ по ключевой ставке сохраняет жесткую ДКП, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.08 мск падал на 8 копеек (-0,7%), до 11,1 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,09-11,18 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 76,8 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 6,919 против 6,909 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,1%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 76,62 рубля. РУБЛЬ НА ПОДЪЕМЕ Юань на Мосбирже по отношению к рублю в пятницу снижается. Инвесторы оценивают пятничное решение и комментарии ЦБ РФ по ключевой ставке. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - шестой раз подряд и вновь на 0,5 процентного пункта - до 15,5% годовых. Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Инфляционные ожидания в России сохраняются на повышенном уровне, это может препятствовать устойчивому замедлению инфляции. Денежно-кредитные условия в России смягчились, но остаются жесткими, отметил ЦБ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что курс рубля остается стабильным, его привлекательность поддерживается бюджетным правилом и проводимой денежно-кредитной политикой. ЦБ РФ не предполагает исчерпания ФНБ в 2026-2028 годах, также заявила она. "Несмотря на снижение ключевой ставки, в реальном выражении (за вычетом инфляции) она остаётся высокой, что продолжит оказывать поддержку рублю. Высокая ключевая ставка способствует привлекательности сбережений в рублях, охлаждает потребительский и инвестиционный спрос и спрос на импорт (на валюту), делает крайне дорогой спекулятивную игру против рубля, а экспортёрам при текущей высокой рублевой ставке выгоднее продавать валютную выручку, а не кредитоваться в рублях для финансирования текущих рублевых расходов", - комментирует Михаил Васильев из Совкомбанка. Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +7,47% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +8,46% на предыдущих торгах. Таким образом, показатель остается на максимуме с конца 2024 года. Внешние факторы формируют нейтральный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.11 мск снижалась на 0,1%, до 67,5 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилизировался около 96,9 пункта. ПРОГНОЗЫ Снижение ключевой ставки – это повод для небольшого ослабления позиций рубля, считает Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал". "И хотя курсы валют до конца первого квартала вряд ли уйдут далеко от текущих значений, смягчение денежно-кредитных условий, стабилизация импорта и давление на экспорт могут к началу весны пододвинуть доллар к 80 рублям, евро – к 93 рублям, а юань – к 11,5 рубля", - считает он. Дмитрий Полевой из компании "Астра УА" сохраняет прогноз ключевой ставки на уровне 10-11% на конец 2026 и 9-10% в 2027 году. "Более низкая ставка поддержит постепенное ослабление рубля в течение года. С другой стороны, средний курс инвалют к рублю в 2026 будет не сильно выше 2025 года, минимизируя влияние на инфляцию", - добавляет он.

https://1prime.ru/20260213/stavka-867452677.html

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, рф, сша, эльвира набиуллина, михаил васильев, александр бахтин, банк россия, фнб, совкомбанк