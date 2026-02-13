Суд рассмотрит иск "дочки" Google на 1,2 миллиарда рублей
Суд 22 апреля рассмотрит иск "дочки" Google к Olbery ventures limited
Логотип компании Google . Архивное фото
МОСКВА, 13 фев – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы назначил на 22 апреля предварительное заседание по иску ООО "Гугл", российского подразделения Google, о взыскании более 1,2 миллиарда рублей с кипрской Olbery ventures limited, владеющей рекламным агентством "Алгоритм трейдинг", и гендиректора этого агентства Константина Черепанова.
Как говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости, в иске заявлено требование о привлечении ответчиков к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "Алгоритм трейдинг".
Суды трех инстанций в 2025 году взыскали с ООО "Алгоритм трейдинг" в пользу "Гугла" около 876 миллионов рублей, в том числе около 656 миллионов рублей долга и около 220 миллионов рублей неустойки за период с октября 2022 по декабрь 2024 года.
В деле о банкротстве ООО "Гугл" компания "Алгоритм трейдинг" пыталась включиться в реестр кредиторов с требованиями на сумму более 207 миллионов рублей – такую премию, по мнению рекламного агентства, "дочка" Google недоплатила ему по договору в рамках программы "Фонд развития агентской сети" для стран Европы, Ближнего Востока и Африки. Суды трех инстанций признали этот долг недоказанным.
Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.