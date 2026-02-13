Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд рассмотрит иск "дочки" Google на 1,2 миллиарда рублей - 13.02.2026, ПРАЙМ
Суд рассмотрит иск "дочки" Google на 1,2 миллиарда рублей
Арбитражный суд Москвы назначил на 22 апреля предварительное заседание по иску ООО "Гугл", российского подразделения Google, о взыскании более 1,2 миллиарда... | 13.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 фев – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы назначил на 22 апреля предварительное заседание по иску ООО "Гугл", российского подразделения Google, о взыскании более 1,2 миллиарда рублей с кипрской Olbery ventures limited, владеющей рекламным агентством "Алгоритм трейдинг", и гендиректора этого агентства Константина Черепанова. Как говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости, в иске заявлено требование о привлечении ответчиков к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "Алгоритм трейдинг". Суды трех инстанций в 2025 году взыскали с ООО "Алгоритм трейдинг" в пользу "Гугла" около 876 миллионов рублей, в том числе около 656 миллионов рублей долга и около 220 миллионов рублей неустойки за период с октября 2022 по декабрь 2024 года. В деле о банкротстве ООО "Гугл" компания "Алгоритм трейдинг" пыталась включиться в реестр кредиторов с требованиями на сумму более 207 миллионов рублей – такую премию, по мнению рекламного агентства, "дочка" Google недоплатила ему по договору в рамках программы "Фонд развития агентской сети" для стран Европы, Ближнего Востока и Африки. Суды трех инстанций признали этот долг недоказанным. Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.
© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип компании Google
Логотип компании Google - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2026
Логотип компании Google . Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
МОСКВА, 13 фев – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы назначил на 22 апреля предварительное заседание по иску ООО "Гугл", российского подразделения Google, о взыскании более 1,2 миллиарда рублей с кипрской Olbery ventures limited, владеющей рекламным агентством "Алгоритм трейдинг", и гендиректора этого агентства Константина Черепанова.
Как говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости, в иске заявлено требование о привлечении ответчиков к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "Алгоритм трейдинг".
Суды трех инстанций в 2025 году взыскали с ООО "Алгоритм трейдинг" в пользу "Гугла" около 876 миллионов рублей, в том числе около 656 миллионов рублей долга и около 220 миллионов рублей неустойки за период с октября 2022 по декабрь 2024 года.
В деле о банкротстве ООО "Гугл" компания "Алгоритм трейдинг" пыталась включиться в реестр кредиторов с требованиями на сумму более 207 миллионов рублей – такую премию, по мнению рекламного агентства, "дочка" Google недоплатила ему по договору в рамках программы "Фонд развития агентской сети" для стран Европы, Ближнего Востока и Африки. Суды трех инстанций признали этот долг недоказанным.
Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.
Логотип Google - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Структуры Google направили в ВС жалобы на запрет судиться в США
15 января, 16:05
 
