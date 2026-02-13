https://1prime.ru/20260213/telegram-867437767.html

Юрист рассказал о схемах обмана в Telegram

Юрист рассказал о схемах обмана в Telegram

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – ПРАЙМ. Мошенники используют специфические схемы обмана в мессенджере Telegram, рассказал РИА Новости заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед Иван Соловьев. "Для Telegram характерны свои специфические схемы обмана. В первую очередь фейковые коллеги, руководители, друзья. ИИ, используемый мошенниками, анализирует круг жизненных и профессиональных интересов потенциальной жертвы и генерирует список лиц, от имени которых мошенники и реализуют свои схемы", - сказал Соловьев. Кроме того, по его словам, Telegram лучше всего адаптирован для использования дипфейков и ситуационного мошенничества в преддверии праздников и памятных дат. "Создаются Telegram-каналы с якобы привлекательными предложениями товаров и услуг", - подчеркнул юрист.

