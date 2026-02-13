https://1prime.ru/20260213/telegram-867437767.html
Юрист рассказал о схемах обмана в Telegram
Юрист рассказал о схемах обмана в Telegram - 13.02.2026, ПРАЙМ
Юрист рассказал о схемах обмана в Telegram
Мошенники используют специфические схемы обмана в мессенджере Telegram, рассказал РИА Новости заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед Иван... | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T08:15+0300
2026-02-13T08:15+0300
2026-02-13T08:15+0300
мошенничество
технологии
финансы
банки
иван соловьев
telegram
https://cdnn.1prime.ru/img/82731/20/827312032_0:235:2805:1812_1920x0_80_0_0_d20a45b3fc45a5597211d230a41fda65.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – ПРАЙМ. Мошенники используют специфические схемы обмана в мессенджере Telegram, рассказал РИА Новости заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед Иван Соловьев. "Для Telegram характерны свои специфические схемы обмана. В первую очередь фейковые коллеги, руководители, друзья. ИИ, используемый мошенниками, анализирует круг жизненных и профессиональных интересов потенциальной жертвы и генерирует список лиц, от имени которых мошенники и реализуют свои схемы", - сказал Соловьев. Кроме того, по его словам, Telegram лучше всего адаптирован для использования дипфейков и ситуационного мошенничества в преддверии праздников и памятных дат. "Создаются Telegram-каналы с якобы привлекательными предложениями товаров и услуг", - подчеркнул юрист.
https://1prime.ru/20260211/telegram--867379176.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82731/20/827312032_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_b69c1b12ea4efde50df6b4a41fbb0032.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, финансы, банки, иван соловьев, telegram
Мошенничество, Технологии, Финансы, Банки, Иван Соловьев, Telegram
Юрист рассказал о схемах обмана в Telegram
Юрист Соловьев: мошенники применяют специфические схемы обмана в Telegram