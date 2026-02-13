Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юрист рассказал о схемах обмана в Telegram - 13.02.2026, ПРАЙМ
Мошенничество
Юрист рассказал о схемах обмана в Telegram
Юрист рассказал о схемах обмана в Telegram - 13.02.2026, ПРАЙМ
Юрист рассказал о схемах обмана в Telegram
Мошенники используют специфические схемы обмана в мессенджере Telegram, рассказал РИА Новости заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед Иван... | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T08:15+0300
2026-02-13T08:15+0300
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – ПРАЙМ. Мошенники используют специфические схемы обмана в мессенджере Telegram, рассказал РИА Новости заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед Иван Соловьев. "Для Telegram характерны свои специфические схемы обмана. В первую очередь фейковые коллеги, руководители, друзья. ИИ, используемый мошенниками, анализирует круг жизненных и профессиональных интересов потенциальной жертвы и генерирует список лиц, от имени которых мошенники и реализуют свои схемы", - сказал Соловьев. Кроме того, по его словам, Telegram лучше всего адаптирован для использования дипфейков и ситуационного мошенничества в преддверии праздников и памятных дат. "Создаются Telegram-каналы с якобы привлекательными предложениями товаров и услуг", - подчеркнул юрист.
Мошенничество, Технологии, Финансы, Банки, Иван Соловьев, Telegram
08:15 13.02.2026
 
Юрист рассказал о схемах обмана в Telegram

Юрист Соловьев: мошенники применяют специфические схемы обмана в Telegram

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – ПРАЙМ. Мошенники используют специфические схемы обмана в мессенджере Telegram, рассказал РИА Новости заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед Иван Соловьев.
"Для Telegram характерны свои специфические схемы обмана. В первую очередь фейковые коллеги, руководители, друзья. ИИ, используемый мошенниками, анализирует круг жизненных и профессиональных интересов потенциальной жертвы и генерирует список лиц, от имени которых мошенники и реализуют свои схемы", - сказал Соловьев.
Кроме того, по его словам, Telegram лучше всего адаптирован для использования дипфейков и ситуационного мошенничества в преддверии праздников и памятных дат.
"Создаются Telegram-каналы с якобы привлекательными предложениями товаров и услуг", - подчеркнул юрист.
Заголовок открываемого материала