ЦБ снизил ключевую ставку - 13.02.2026, ПРАЙМ
ЦБ снизил ключевую ставку
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - шестой раз подряд и вновь на 0,5 процентного пункта - до 15,5% | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T13:42+0300
2026-02-13T13:42+0300
экономика
финансы
банки
банк россия
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - шестой раз подряд и вновь на 0,5 процентного пункта - до 15,5% годовых, следует из заявления регулятора. ЦБ в июне прошлого года впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. По итогам заседания совета директоров в декабре 2025 года регулятор вновь снизил ключевую ставку, на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых. "Совет директоров Банка России 13 февраля 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 15,50% годовых", - сказано в сегодняшнем заявлении. Опрошенные РИА Новости аналитики в этот раз разошлись во мнении по поводу решения совета директоров ЦБ по ключевой ставке - часть из них считала, что регулятор сохранит ее на уровне 16%, остальные ждали снижения до 15,5%.
финансы, банки, банк россия
Экономика, Финансы, Банки, банк Россия
13:42 13.02.2026
 
© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - шестой раз подряд и вновь на 0,5 процентного пункта - до 15,5% годовых, следует из заявления регулятора.
ЦБ в июне прошлого года впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. По итогам заседания совета директоров в декабре 2025 года регулятор вновь снизил ключевую ставку, на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых.
"Совет директоров Банка России 13 февраля 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 15,50% годовых", - сказано в сегодняшнем заявлении.
Опрошенные РИА Новости аналитики в этот раз разошлись во мнении по поводу решения совета директоров ЦБ по ключевой ставке - часть из них считала, что регулятор сохранит ее на уровне 16%, остальные ждали снижения до 15,5%.
ЭкономикаФинансыБанкибанк Россия
 
 
