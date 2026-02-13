https://1prime.ru/20260213/tsb--867445684.html

ЦБ уточнил прогноз средней ключевой ставки на 2027 год

ЦБ уточнил прогноз средней ключевой ставки на 2027 год - 13.02.2026, ПРАЙМ

ЦБ уточнил прогноз средней ключевой ставки на 2027 год

ЦБ РФ уточнил прогноз средней ключевой ставки на 2027 год - ждет 8-9% вместо 7,5-8,5% в прошлом прогнозе, на 2028 год сохранил 7,5-8,5%, следует из... | 13.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-13T13:46+0300

2026-02-13T13:46+0300

2026-02-13T13:46+0300

экономика

финансы

россия

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. ЦБ РФ уточнил прогноз средней ключевой ставки на 2027 год - ждет 8-9% вместо 7,5-8,5% в прошлом прогнозе, на 2028 год сохранил 7,5-8,5%, следует из среднесрочного прогноза регулятора. России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - шестой раз подряд и вновь на 0,5 процентного пункта - до 15,5% годовых.

https://1prime.ru/20260213/peskov-867444510.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, рф