https://1prime.ru/20260213/tsb--867445684.html
ЦБ уточнил прогноз средней ключевой ставки на 2027 год
ЦБ уточнил прогноз средней ключевой ставки на 2027 год - 13.02.2026, ПРАЙМ
ЦБ уточнил прогноз средней ключевой ставки на 2027 год
ЦБ РФ уточнил прогноз средней ключевой ставки на 2027 год - ждет 8-9% вместо 7,5-8,5% в прошлом прогнозе, на 2028 год сохранил 7,5-8,5%, следует из... | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T13:46+0300
2026-02-13T13:46+0300
2026-02-13T13:46+0300
экономика
финансы
россия
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. ЦБ РФ уточнил прогноз средней ключевой ставки на 2027 год - ждет 8-9% вместо 7,5-8,5% в прошлом прогнозе, на 2028 год сохранил 7,5-8,5%, следует из среднесрочного прогноза регулятора. России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - шестой раз подряд и вновь на 0,5 процентного пункта - до 15,5% годовых.
https://1prime.ru/20260213/peskov-867444510.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_d756703940c8497bdab7879f7f8595ac.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, рф
Экономика, Финансы, РОССИЯ, РФ
ЦБ уточнил прогноз средней ключевой ставки на 2027 год
ЦБ: средняя ключевая ставка в 2027 году составит 8-9 процентов
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. ЦБ РФ уточнил прогноз средней ключевой ставки на 2027 год - ждет 8-9% вместо 7,5-8,5% в прошлом прогнозе, на 2028 год сохранил 7,5-8,5%, следует из среднесрочного прогноза регулятора.
России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - шестой раз подряд и вновь на 0,5 процентного пункта - до 15,5% годовых.
В Кремле оценили перспективы использования доллара