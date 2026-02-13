https://1prime.ru/20260213/tsb--867445823.html
ЦБ повысил прогноз инфляции на 2026 год
экономика
россия
финансы
рф
банк россии
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Банк России повысил прогноз инфляции в РФ на 2026 год до уровня 4,5-5,5% с 4-5%, прогнозируемых ранее, следует из среднесрочного прогноза регулятора. На 2027-2028 годы прогноз инфляции сохранен на уровне в 4%.
рф
Новости
ru-RU
россия, финансы, рф, банк россии
Экономика, РОССИЯ, Финансы, РФ, Банк России
