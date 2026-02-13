Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ повысил прогноз инфляции на 2026 год
2026-02-13T13:50+0300
2026-02-13T13:50+0300
экономика
россия
финансы
рф
банк россии
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Банк России повысил прогноз инфляции в РФ на 2026 год до уровня 4,5-5,5% с 4-5%, прогнозируемых ранее, следует из среднесрочного прогноза регулятора. На 2027-2028 годы прогноз инфляции сохранен на уровне в 4%.
россия, финансы, рф, банк россии
Экономика, РОССИЯ, Финансы, РФ, Банк России
13:50 13.02.2026
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Банк России повысил прогноз инфляции в РФ на 2026 год до уровня 4,5-5,5% с 4-5%, прогнозируемых ранее, следует из среднесрочного прогноза регулятора.
На 2027-2028 годы прогноз инфляции сохранен на уровне в 4%.
Российский рынок акций перешел к росту после решения ЦБ по ставке
Экономика РОССИЯ Финансы РФ Банк России
 
 
