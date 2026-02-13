ЦБ сохранил оценку роста ВВП России

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
экономика
россия
финансы
банк россии
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Банк России сохранил оценку роста экономики России в 2027 году на 1,5-2,5%, и в 2028 году ЦБ по-прежнему ожидает роста ВВП на 1,5-2,5%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора. Ранее, в октябре прошлого года, регулятор также прогнозировал рост экономики России в 2027 году на 1,5-2,5%, в 2028 году на 1,5-2,5%.
россия, финансы, банк россии
Экономика, РОССИЯ, Финансы, Банк России
13:58 13.02.2026
 
Здание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Банк России сохранил оценку роста экономики России в 2027 году на 1,5-2,5%, и в 2028 году ЦБ по-прежнему ожидает роста ВВП на 1,5-2,5%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора.
Ранее, в октябре прошлого года, регулятор также прогнозировал рост экономики России в 2027 году на 1,5-2,5%, в 2028 году на 1,5-2,5%.
Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
Новак рассказал, что необходимо для ускорения роста ВВП
3 февраля, 11:56
 
Экономика РОССИЯ Финансы Банк России
 
 
