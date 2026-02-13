https://1prime.ru/20260213/tsb--867446528.html

ЦБ сохранил оценку роста ВВП России

2026-02-13T13:58+0300

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Банк России сохранил оценку роста экономики России в 2027 году на 1,5-2,5%, и в 2028 году ЦБ по-прежнему ожидает роста ВВП на 1,5-2,5%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора. Ранее, в октябре прошлого года, регулятор также прогнозировал рост экономики России в 2027 году на 1,5-2,5%, в 2028 году на 1,5-2,5%.

россия, финансы, банк россии