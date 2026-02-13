https://1prime.ru/20260213/tsb--867446943.html
ЦБ сохранил прогноз роста экономики России в 2026 году
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Банк России сохранил прогноз роста экономики России в 2026 году на 0,5-1,5%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора. В октябре прошлого года регулятор также прогнозировал рост экономики России в 2026 году на 0,5-1,5%.
