ЦБ сохранил прогноз роста экономики России в 2026 году

2026-02-13T14:05+0300

экономика

финансы

россия

банк россии

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Банк России сохранил прогноз роста экономики России в 2026 году на 0,5-1,5%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора. В октябре прошлого года регулятор также прогнозировал рост экономики России в 2026 году на 0,5-1,5%.

