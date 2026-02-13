https://1prime.ru/20260213/tsb--867447859.html

ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки

экономика

банки

финансы

россия

банк россии

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Банк России в заявлении по ключевой ставке дал сигнал по своим будущим действиям - будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий, говорится в сообщении регулятора. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо шестой раз подряд снизил ключевую ставку - до 15,5% годовых с 16%. "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - указывается в новом заявлении. В предыдущем заявлении, в декабре, ЦБ давал нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам: решения будут решения будут зависеть от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

