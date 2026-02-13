Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки - 13.02.2026, ПРАЙМ
ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки
2026-02-13T14:31+0300
2026-02-13T14:31+0300
экономика
банки
финансы
россия
банк россии
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Банк России в заявлении по ключевой ставке дал сигнал по своим будущим действиям - будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий, говорится в сообщении регулятора. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо шестой раз подряд снизил ключевую ставку - до 15,5% годовых с 16%. "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - указывается в новом заявлении. В предыдущем заявлении, в декабре, ЦБ давал нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам: решения будут решения будут зависеть от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.
банки, финансы, россия, банк россии
Экономика, Банки, Финансы, РОССИЯ, Банк России
14:31 13.02.2026
 
Анатолий Аксаков - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2026
Аксаков дал прогноз по ключевой ставке
Экономика Банки Финансы РОССИЯ Банк России
 
 
