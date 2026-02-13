Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ рассказал, где использует искусственный интеллект - 13.02.2026
ЦБ рассказал, где использует искусственный интеллект
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Банк России использует искусственный интеллект как ассистента для максимального сбора и анализа данных, но при этом технология существенно ограничена при составлении макропрогнозов, делая выводы на основе исторических данных, поэтому следуя им можно оказаться "в плену у прошлого", заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Мы стараемся не стоять в стороне от новых технологий. ... В целом финансовый рынок очень активно внедряют инновации... Мы тоже экспериментируем, используем искусственный интеллект. В основном как ассистента, как ассистента человека, например, для того, чтобы с меньшими издержками, проще, лучше собирать, анализировать данные", - сказала она на пресс-конференции. "Это нам позволяет иметь более полное представление о развитии ситуации в экономике, когда мы в том числе обсуждаем вопросы денежно-кредитной политики", - добавила глава ЦБ. Но что касается макроэкономических прогнозов - это то, на базе чего регулятор принимает решения - то искусственный интеллект пока в этой области имеет существенное ограничение, отметила Набиуллина. "Почему? Потому что обычно искусственный интеллект делает выводы на исторических данных, берет большие объемы данных, исторические данные. А если в экономике, как у нас сейчас происходят быстрые изменения, то любые модели с искусственным интеллектом и в целом любые модели могут выдавать рекомендации на таких рядах данных. Иначе говоря, следуя моделям этим, с применением искусственного интеллекта, мы можем оказаться в плену у прошлого", - пояснила Набиуллина. "Мы, наоборот, стремимся во многом разглядеть будущее. Поэтому критический взгляд человека на ситуацию с макроуровня пока трудно заменить", - заявила глава ЦБ. Она подчеркнула, что человек абсолютно не заменим, когда возникают неожиданные события. "Для нас очень важно, когда мы обсуждаем решения по ставке, плюрализм мнений, плюрализм суждений, разные аргументы, чтобы была возможность их взвесить, коллегиальность анализа и решения, а не то, что вам выдал искусственный интеллект на базе прежних данных", - сказала Набиуллина.
17:03 13.02.2026
 
ЦБ рассказал, где использует искусственный интеллект

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Банк России использует искусственный интеллект как ассистента для максимального сбора и анализа данных, но при этом технология существенно ограничена при составлении макропрогнозов, делая выводы на основе исторических данных, поэтому следуя им можно оказаться "в плену у прошлого", заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Мы стараемся не стоять в стороне от новых технологий. ... В целом финансовый рынок очень активно внедряют инновации... Мы тоже экспериментируем, используем искусственный интеллект. В основном как ассистента, как ассистента человека, например, для того, чтобы с меньшими издержками, проще, лучше собирать, анализировать данные", - сказала она на пресс-конференции.
"Это нам позволяет иметь более полное представление о развитии ситуации в экономике, когда мы в том числе обсуждаем вопросы денежно-кредитной политики", - добавила глава ЦБ.
Но что касается макроэкономических прогнозов - это то, на базе чего регулятор принимает решения - то искусственный интеллект пока в этой области имеет существенное ограничение, отметила Набиуллина.
"Почему? Потому что обычно искусственный интеллект делает выводы на исторических данных, берет большие объемы данных, исторические данные. А если в экономике, как у нас сейчас происходят быстрые изменения, то любые модели с искусственным интеллектом и в целом любые модели могут выдавать рекомендации на таких рядах данных. Иначе говоря, следуя моделям этим, с применением искусственного интеллекта, мы можем оказаться в плену у прошлого", - пояснила Набиуллина.
"Мы, наоборот, стремимся во многом разглядеть будущее. Поэтому критический взгляд человека на ситуацию с макроуровня пока трудно заменить", - заявила глава ЦБ.
Она подчеркнула, что человек абсолютно не заменим, когда возникают неожиданные события. "Для нас очень важно, когда мы обсуждаем решения по ставке, плюрализм мнений, плюрализм суждений, разные аргументы, чтобы была возможность их взвесить, коллегиальность анализа и решения, а не то, что вам выдал искусственный интеллект на базе прежних данных", - сказала Набиуллина.
ЦБ сохранил прогноз роста экономики России в 2026 году
