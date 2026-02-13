https://1prime.ru/20260213/tsb-867432453.html

Бизнес рассчитывает, что ЦБ снизит ключевую ставку

13.02.2026

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Бизнес рассчитывает, что Банк России продолжит постепенное смягчение денежно‑кредитной политики и на заседании в пятницу снизит ключевую ставку, заявил РИА Новости глава подкомитета "Деловой России" по публичным рынкам капитала Алексей Лазутин. По его словам, перед заседанием мнения участников рынка разделились. "Одни считают, что ЦБ поставит на паузу цикл смягчения ДКП, чтобы оценить возможные эффекты от всплеска инфляции в начале года, — пояснил Лазутин. — Другие полагают, что ставку, пусть и незначительно, все‑таки снизят. Бизнес очень рассчитывает на ее снижение". В декабре 2025 года Банк России пятый раз подряд снизил ключевую ставку - на 0,5 процентного пункта, до 16% годовых. Первое в этом году заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке пройдет в пятницу, 13 февраля. По оценке эксперта, горизонт планирования у регулятора всегда достаточно широкий. "Если смотреть на общее состояние деловой активности, видно, что ее темпы замедляются, и в этом свете есть надежда на дальнейшее постепенное смягчение ДКП", — отметил Лазутин. По его словам, бизнес пока работает в режиме ожидания и становится более осторожным. По прогнозу ЦБ, в текущем году средняя ключевая ставка может находиться в диапазоне 13–15%. "По нашим оценкам, инвестиционная активность бизнеса, особенно компаний малой и средней капитализации, способна оживиться при ставке 14% и ниже. В этом случае компании смогут вернуться к долгосрочному планированию инвестиций и рассматривать публичные рынки капитала как один из каналов их привлечения", - отметил финансист. По мнению эксперта, достижение ключевой ставкой планки в 14% и ниже оживит рынки капитала, и сейчас это необходимо. "Именно фондовый рынок во многих странах демонстрирует себя как эффективный механизм развития экономики в целом", - подчеркнул он. Так, в Индии, он стал катализатором трансформации одной из беднейших стран в динамично развивающуюся экономику: только в 2025 году там состоялось более 250 размещений. По словам Лазутина, в России уже немало сделано в части внедрения системных мер поддержки публичных рынков капитала: введены различные стимулы для эмитентов и инвесторов, в том числе и на внебиржевых площадках. "На базе "Деловой России" мы системно оказываем консультационную поддержку потенциальным эмитентам. Важным остается вопрос регуляторной настройки. Необходимо внимательно проанализировать узкие места и существующие барьеры при выходе компаний на фондовый рынок и, рассматривая любые регуляторные нововведения, руководствоваться принципом "не навреди", - заключил Лазутин.

