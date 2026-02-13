Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ объяснил ускорение роста цен в январе - 13.02.2026
ЦБ объяснил ускорение роста цен в январе
Рост цен в России в январе значимо ускорился под влиянием разовых факторов, после их исчерпания инфляция возобновит снижение, говорится в пресс-релизе по итогам | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T13:51+0300
2026-02-13T13:55+0300
экономика
россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/41/841464111_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1f77060f2bd977bc68e7f3098b5dac2a.jpg
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Рост цен в России в январе значимо ускорился под влиянием разовых факторов, после их исчерпания инфляция возобновит снижение, говорится в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров Банка России. "В январе рост цен значимо ускорился под влиянием разовых факторов. При этом устойчивые показатели текущего роста цен, по оценке Банка России, существенно не изменились. После исчерпания влияния разовых факторов инфляция возобновит снижение", - считает регулятор.
россия, банк россии
Экономика, РОССИЯ, Банк России
13:51 13.02.2026 (обновлено: 13:55 13.02.2026)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Центральный банк РФ
Центральный банк РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Рост цен в России в январе значимо ускорился под влиянием разовых факторов, после их исчерпания инфляция возобновит снижение, говорится в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров Банка России.
"В январе рост цен значимо ускорился под влиянием разовых факторов. При этом устойчивые показатели текущего роста цен, по оценке Банка России, существенно не изменились. После исчерпания влияния разовых факторов инфляция возобновит снижение", - считает регулятор.
Экономика РОССИЯ Банк России
 
 
