ЦБ объяснил ускорение роста цен в январе

ЦБ объяснил ускорение роста цен в январе - 13.02.2026, ПРАЙМ

ЦБ объяснил ускорение роста цен в январе

Рост цен в России в январе значимо ускорился под влиянием разовых факторов, после их исчерпания инфляция возобновит снижение, говорится в пресс-релизе по итогам | 13.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-13T13:51+0300

2026-02-13T13:51+0300

2026-02-13T13:55+0300

экономика

россия

банк россии

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Рост цен в России в январе значимо ускорился под влиянием разовых факторов, после их исчерпания инфляция возобновит снижение, говорится в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров Банка России. "В январе рост цен значимо ускорился под влиянием разовых факторов. При этом устойчивые показатели текущего роста цен, по оценке Банка России, существенно не изменились. После исчерпания влияния разовых факторов инфляция возобновит снижение", - считает регулятор.

