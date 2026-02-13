https://1prime.ru/20260213/tsb-867446111.html
ЦБ объяснил ускорение роста цен в январе
2026-02-13T13:51+0300
2026-02-13T13:51+0300
2026-02-13T13:55+0300
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Рост цен в России в январе значимо ускорился под влиянием разовых факторов, после их исчерпания инфляция возобновит снижение, говорится в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров Банка России. "В январе рост цен значимо ускорился под влиянием разовых факторов. При этом устойчивые показатели текущего роста цен, по оценке Банка России, существенно не изменились. После исчерпания влияния разовых факторов инфляция возобновит снижение", - считает регулятор.
