Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ оценил рост внутреннего спроса в России - 13.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260213/tsb-867446381.html
ЦБ оценил рост внутреннего спроса в России
ЦБ оценил рост внутреннего спроса в России - 13.02.2026, ПРАЙМ
ЦБ оценил рост внутреннего спроса в России
Рост внутреннего спроса в РФ в ближайшие месяцы будет более сдержанным, на это указывают в том числе деловые настроения бизнеса, говорится в пресс-релизе по... | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T13:55+0300
2026-02-13T13:55+0300
экономика
россия
бизнес
рф
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Рост внутреннего спроса в РФ в ближайшие месяцы будет более сдержанным, на это указывают в том числе деловые настроения бизнеса, говорится в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров Банка России. "В ближайшие месяцы рост внутреннего спроса будет более сдержанным. На это также указывают деловые настроения бизнеса", - сообщил ЦБ. Банк России по итогам заседания в пятницу снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 15,5% годовых.
https://1prime.ru/20260212/inflyatsiya-867409241.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_d756703940c8497bdab7879f7f8595ac.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, рф, банк россии
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, РФ, Банк России
13:55 13.02.2026
 
ЦБ оценил рост внутреннего спроса в России

ЦБ: рост внутреннего спроса в ближайшие месяцы будет более сдержанным

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2026
Банк России . Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Рост внутреннего спроса в РФ в ближайшие месяцы будет более сдержанным, на это указывают в том числе деловые настроения бизнеса, говорится в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров Банка России.
"В ближайшие месяцы рост внутреннего спроса будет более сдержанным. На это также указывают деловые настроения бизнеса", - сообщил ЦБ.
Банк России по итогам заседания в пятницу снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 15,5% годовых.
Максим Решетников - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
Решетников назвал причину всплеска инфляции в России в начале года
Вчера, 10:30
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесРФБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала