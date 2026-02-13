https://1prime.ru/20260213/tsb-867446381.html
ЦБ оценил рост внутреннего спроса в России
ЦБ оценил рост внутреннего спроса в России - 13.02.2026, ПРАЙМ
ЦБ оценил рост внутреннего спроса в России
Рост внутреннего спроса в РФ в ближайшие месяцы будет более сдержанным, на это указывают в том числе деловые настроения бизнеса, говорится в пресс-релизе по... | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T13:55+0300
2026-02-13T13:55+0300
2026-02-13T13:55+0300
экономика
россия
бизнес
рф
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Рост внутреннего спроса в РФ в ближайшие месяцы будет более сдержанным, на это указывают в том числе деловые настроения бизнеса, говорится в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров Банка России. "В ближайшие месяцы рост внутреннего спроса будет более сдержанным. На это также указывают деловые настроения бизнеса", - сообщил ЦБ. Банк России по итогам заседания в пятницу снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 15,5% годовых.
https://1prime.ru/20260212/inflyatsiya-867409241.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_d756703940c8497bdab7879f7f8595ac.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, рф, банк россии
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, РФ, Банк России
ЦБ оценил рост внутреннего спроса в России
ЦБ: рост внутреннего спроса в ближайшие месяцы будет более сдержанным