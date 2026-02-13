https://1prime.ru/20260213/tsb-867446381.html

ЦБ оценил рост внутреннего спроса в России

экономика

россия

бизнес

рф

банк россии

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Рост внутреннего спроса в РФ в ближайшие месяцы будет более сдержанным, на это указывают в том числе деловые настроения бизнеса, говорится в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров Банка России. "В ближайшие месяцы рост внутреннего спроса будет более сдержанным. На это также указывают деловые настроения бизнеса", - сообщил ЦБ. Банк России по итогам заседания в пятницу снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 15,5% годовых.

рф

2026

