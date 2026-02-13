Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-02-13T14:00+0300
экономика
россия
финансы
банки
банк россии
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания в России сохраняются на повышенном уровне, это может препятствовать устойчивому замедлению инфляции, говорится в сообщении регулятора. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - шестой раз подряд и вновь на 0,5 процентного пункта - до 15,5% годовых. "Инфляционные ожидания сохраняются на повышенном уровне. Это может препятствовать устойчивому замедлению инфляции", - указано в релизе Банка России.
россия, финансы, банки, банк россии
Экономика, РОССИЯ, Финансы, Банки, Банк России
14:00 13.02.2026
 
ЦБ оценил уровень инфляционных ожиданий в России

ЦБ: инфляционные ожидания в России сохраняются на повышенном уровне

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание ЦБ РФ
Здание ЦБ РФ
Здание ЦБ РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания в России сохраняются на повышенном уровне, это может препятствовать устойчивому замедлению инфляции, говорится в сообщении регулятора.
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - шестой раз подряд и вновь на 0,5 процентного пункта - до 15,5% годовых.
"Инфляционные ожидания сохраняются на повышенном уровне. Это может препятствовать устойчивому замедлению инфляции", - указано в релизе Банка России.
