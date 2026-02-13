https://1prime.ru/20260213/tsb-867446790.html
ЦБ оценил уровень инфляционных ожиданий в России
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания в России сохраняются на повышенном уровне, это может препятствовать устойчивому замедлению инфляции, говорится в сообщении регулятора. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - шестой раз подряд и вновь на 0,5 процентного пункта - до 15,5% годовых. "Инфляционные ожидания сохраняются на повышенном уровне. Это может препятствовать устойчивому замедлению инфляции", - указано в релизе Банка России.
