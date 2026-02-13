https://1prime.ru/20260213/tsb-867449535.html

ЦБ связал проинфляционные риски с перегревом экономики

2026-02-13T15:24+0300

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. ЦБ РФ связывает проинфляционные риски с отклонением экономики РФ вверх от траектории сбалансированного роста, эффектами от изменения НДС и тарифов, говорится в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров Банка России. "Основные проинфляционные риски связаны с более длительным отклонением российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста и высокими инфляционными ожиданиями, эффектами от повышения НДС и регулируемых цен, а также с ухудшением условий внешней торговли", - говорится в сообщении регулятора. "Замедление роста мировой экономики в случае усиления торговых противоречий и низкие цены на нефть могут иметь проинфляционные эффекты через динамику курса рубля. Значимым фактором неопределенности остается геополитическая напряженность", - добавляет ЦБ. "Дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением внутреннего спроса", - говорится в релизе.

