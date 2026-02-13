Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ связал проинфляционные риски с перегревом экономики - 13.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260213/tsb-867449535.html
ЦБ связал проинфляционные риски с перегревом экономики
ЦБ связал проинфляционные риски с перегревом экономики - 13.02.2026, ПРАЙМ
ЦБ связал проинфляционные риски с перегревом экономики
ЦБ РФ связывает проинфляционные риски с отклонением экономики РФ вверх от траектории сбалансированного роста, эффектами от изменения НДС и тарифов, говорится в... | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T15:24+0300
2026-02-13T15:24+0300
экономика
финансы
россия
рф
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859931677_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4cf451e22800dd523867fa9ab6382aa2.jpg
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. ЦБ РФ связывает проинфляционные риски с отклонением экономики РФ вверх от траектории сбалансированного роста, эффектами от изменения НДС и тарифов, говорится в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров Банка России. "Основные проинфляционные риски связаны с более длительным отклонением российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста и высокими инфляционными ожиданиями, эффектами от повышения НДС и регулируемых цен, а также с ухудшением условий внешней торговли", - говорится в сообщении регулятора. "Замедление роста мировой экономики в случае усиления торговых противоречий и низкие цены на нефть могут иметь проинфляционные эффекты через динамику курса рубля. Значимым фактором неопределенности остается геополитическая напряженность", - добавляет ЦБ. "Дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением внутреннего спроса", - говорится в релизе.
https://1prime.ru/20260129/marketpleysy-867010164.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859931677_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_59d486ecda092cfb429281d59a6bff7f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, рф, банк россии
Экономика, Финансы, РОССИЯ, РФ, Банк России
15:24 13.02.2026
 
ЦБ связал проинфляционные риски с перегревом экономики

ЦБ связывает проинфляционные риски с перегревом экономики и повышением НДС

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2026
Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. ЦБ РФ связывает проинфляционные риски с отклонением экономики РФ вверх от траектории сбалансированного роста, эффектами от изменения НДС и тарифов, говорится в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров Банка России.
"Основные проинфляционные риски связаны с более длительным отклонением российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста и высокими инфляционными ожиданиями, эффектами от повышения НДС и регулируемых цен, а также с ухудшением условий внешней торговли", - говорится в сообщении регулятора.
"Замедление роста мировой экономики в случае усиления торговых противоречий и низкие цены на нефть могут иметь проинфляционные эффекты через динамику курса рубля. Значимым фактором неопределенности остается геополитическая напряженность", - добавляет ЦБ.
"Дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением внутреннего спроса", - говорится в релизе.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Силуанов призвал ввести НДС на импортные товары электронной торговли
29 января, 14:30
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯРФБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала