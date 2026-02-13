https://1prime.ru/20260213/tsb-867454378.html
ЦБ обозначил официальный курс валют на 14 января
ЦБ обозначил официальный курс валют на 14 января
2026-02-13T17:33+0300
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 0,59 копейки к пятнице, до 11,1523 рубля, доллара - вырос на 0,64 копейки, до 77,1944 рубля, евро - снизился на 15,38 копейки, до 91,5575 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи.С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня 2024 года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
