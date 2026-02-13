https://1prime.ru/20260213/tsb-867454515.html
ЦБ рассказал, сколько денег от киберхищений спасли банки в 2025 году
2026-02-13T17:36+0300
экономика
финансы
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859617543_0:136:2661:1633_1920x0_80_0_0_46e2ffb2089946555cc5b8a3571eef7b.jpg
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Российским банкам в 2025 году удалось спасти от киберхищений 13,9 триллиона рублей своих клиентов, сообщил регулятор. "За 2025 год объем предотвращенных операций без добровольного согласия клиентов составил 13 895,4 миллиарда рублей (в 2024 году – 13 508,04 миллиарда рублей)", - сказано в обзоре ЦБ по операциям, совершенных без добровольного согласия клиентов финансовых организаций.
