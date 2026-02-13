https://1prime.ru/20260213/ukraina-867436791.html
Украина активизировала информационные операции на Сумском направлении
Украина активизировала информационные операции на Сумском направлении - 13.02.2026, ПРАЙМ
Украина активизировала информационные операции на Сумском направлении
Украина активизировала информационные операции на Сумском направлении, пытаясь убедить население в успехах на фронте, сообщили РИА Новости в силовых структурах. | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T06:49+0300
2026-02-13T06:49+0300
2026-02-13T06:49+0300
экономика
россия
общество
украина
рф
всу
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867436791.jpg?1770954565
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Украина активизировала информационные операции на Сумском направлении, пытаясь убедить население в успехах на фронте, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
По данным источника, в информационном пространстве распространяются постановочные материалы, включая фальшивые кадры с установкой флагов, а также недостоверные сообщения о якобы попытках российских подразделений продвигаться к позициям ВСУ "через трубы".
"Помимо фальшивых установок флагов, противник активно продвигает нарратив, что ВС РФ пытаются пробиться на позиции ВСУ через какие-то трубы. Эта информация не соответствует действительности", - отметил собеседник агентства.
украина
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , украина, рф, всу, вс рф
Экономика, РОССИЯ, Общество , УКРАИНА, РФ, ВСУ, ВС РФ
Украина активизировала информационные операции на Сумском направлении
Силовики: Киев пытается убедить население в успехах на Сумском направлении
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Украина активизировала информационные операции на Сумском направлении, пытаясь убедить население в успехах на фронте, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
По данным источника, в информационном пространстве распространяются постановочные материалы, включая фальшивые кадры с установкой флагов, а также недостоверные сообщения о якобы попытках российских подразделений продвигаться к позициям ВСУ "через трубы".
"Помимо фальшивых установок флагов, противник активно продвигает нарратив, что ВС РФ пытаются пробиться на позиции ВСУ через какие-то трубы. Эта информация не соответствует действительности", - отметил собеседник агентства.