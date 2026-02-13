https://1prime.ru/20260213/ukraina-867436791.html

Украина активизировала информационные операции на Сумском направлении

2026-02-13T06:49+0300

экономика

россия

общество

украина

рф

всу

вс рф

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Украина активизировала информационные операции на Сумском направлении, пытаясь убедить население в успехах на фронте, сообщили РИА Новости в силовых структурах. По данным источника, в информационном пространстве распространяются постановочные материалы, включая фальшивые кадры с установкой флагов, а также недостоверные сообщения о якобы попытках российских подразделений продвигаться к позициям ВСУ "через трубы". "Помимо фальшивых установок флагов, противник активно продвигает нарратив, что ВС РФ пытаются пробиться на позиции ВСУ через какие-то трубы. Эта информация не соответствует действительности", - отметил собеседник агентства.

2026

