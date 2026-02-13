Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украина активизировала информационные операции на Сумском направлении - 13.02.2026
Украина активизировала информационные операции на Сумском направлении
Украина активизировала информационные операции на Сумском направлении - 13.02.2026, ПРАЙМ
Украина активизировала информационные операции на Сумском направлении
Украина активизировала информационные операции на Сумском направлении, пытаясь убедить население в успехах на фронте, сообщили РИА Новости в силовых структурах. | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T06:49+0300
2026-02-13T06:49+0300
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Украина активизировала информационные операции на Сумском направлении, пытаясь убедить население в успехах на фронте, сообщили РИА Новости в силовых структурах. По данным источника, в информационном пространстве распространяются постановочные материалы, включая фальшивые кадры с установкой флагов, а также недостоверные сообщения о якобы попытках российских подразделений продвигаться к позициям ВСУ "через трубы". "Помимо фальшивых установок флагов, противник активно продвигает нарратив, что ВС РФ пытаются пробиться на позиции ВСУ через какие-то трубы. Эта информация не соответствует действительности", - отметил собеседник агентства.
россия, общество , украина, рф, всу, вс рф
Экономика, РОССИЯ, Общество , УКРАИНА, РФ, ВСУ, ВС РФ
06:49 13.02.2026
 
Украина активизировала информационные операции на Сумском направлении

Силовики: Киев пытается убедить население в успехах на Сумском направлении

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Украина активизировала информационные операции на Сумском направлении, пытаясь убедить население в успехах на фронте, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
По данным источника, в информационном пространстве распространяются постановочные материалы, включая фальшивые кадры с установкой флагов, а также недостоверные сообщения о якобы попытках российских подразделений продвигаться к позициям ВСУ "через трубы".
"Помимо фальшивых установок флагов, противник активно продвигает нарратив, что ВС РФ пытаются пробиться на позиции ВСУ через какие-то трубы. Эта информация не соответствует действительности", - отметил собеседник агентства.
 
