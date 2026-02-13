Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ясно дали понять". СМИ сообщили плохие новости Киеву из-за России - 13.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260213/ukraina-867449965.html
"Ясно дали понять". СМИ сообщили плохие новости Киеву из-за России
"Ясно дали понять". СМИ сообщили плохие новости Киеву из-за России - 13.02.2026, ПРАЙМ
"Ясно дали понять". СМИ сообщили плохие новости Киеву из-за России
Киев не получит гарантии безопасности от Вашингтона до тех пор, пока не будет подписано мирное соглашение, сообщает Politico со ссылкой на источники. | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T15:36+0300
2026-02-13T15:36+0300
сша
украина
москва
владимир путин
дональд трамп
politico
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Киев не получит гарантии безопасности от Вашингтона до тех пор, пока не будет подписано мирное соглашение, сообщает Politico со ссылкой на источники. "США ясно дали понять Украине, что не будут заключать соглашение о гарантиях безопасности &lt;…&gt; до тех пор, пока Киев и Москва не достигнут общего соглашения о прекращении конфликта", — говорится в материале.По словам одного из источников, президент США Дональд Трамп намерен разрешить и закрепить множество вопросов до достижения договоренности. "Он не хочет его просто подписать, потому что если это помешает дальнейшим мирным переговорам, то какой в ​​этом смысл?" — заявил источник.Он подчеркнул, что территориальный вопрос представляет собой "основное препятствие". Мирный процесс по УкраинеВ конце января и в начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые заседания рабочей группы с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона, на которых обсуждались нерешенные аспекты предложенного США мирного плана. Согласно зарубежным СМИ, изначально предложение США включало передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими территориями, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности украинских вооруженных сил вдвое, а также запрет на размещение на территории Украины иностранных войск и дальнобойного вооружения. Встрече в ОАЭ предшествовал визит президента Владимира Путина с делегацией во главе со специальным посланником Стивеном Уиткоффом. Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, добиться долгосрочного урегулирования не удастся. Одним из ключевых условий Москвы является вывод украинских войск из Донбасса. В пятницу Politico сообщило, что следующая трехсторонняя встреча между Россией, США и Украиной по вопросу украинского урегулирования может состояться на следующей неделе в Майами или Абу-Даби.
https://1prime.ru/20260213/zelenskiy-867436010.html
https://1prime.ru/20260213/signal-867437268.html
https://1prime.ru/20260212/ukraina-867431535.html
https://1prime.ru/20260212/vengriya-867406406.html
сша
украина
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина, москва, владимир путин, дональд трамп, politico
США, УКРАИНА, МОСКВА, Владимир Путин, Дональд Трамп, Politico
15:36 13.02.2026
 
"Ясно дали понять". СМИ сообщили плохие новости Киеву из-за России

Politico: США не предоставят Киеву гарантий безопасности до мирного договора с РФ

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Киев не получит гарантии безопасности от Вашингтона до тех пор, пока не будет подписано мирное соглашение, сообщает Politico со ссылкой на источники.
"США ясно дали понять Украине, что не будут заключать соглашение о гарантиях безопасности <…> до тех пор, пока Киев и Москва не достигнут общего соглашения о прекращении конфликта", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2026
В Раде сделали громкое заявление после слов Зеленского о сделке с Россией
05:49
По словам одного из источников, президент США Дональд Трамп намерен разрешить и закрепить множество вопросов до достижения договоренности.
"Он не хочет его просто подписать, потому что если это помешает дальнейшим мирным переговорам, то какой в ​​этом смысл?" — заявил источник.
Он подчеркнул, что территориальный вопрос представляет собой "основное препятствие".
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2026
"Определенный сигнал": на Украине рассказали, что напугало Зеленского
07:21

Мирный процесс по Украине

В конце января и в начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые заседания рабочей группы с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона, на которых обсуждались нерешенные аспекты предложенного США мирного плана.
Согласно зарубежным СМИ, изначально предложение США включало передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими территориями, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности украинских вооруженных сил вдвое, а также запрет на размещение на территории Украины иностранных войск и дальнобойного вооружения.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
Зеленский может отказаться от восточной части ДНР, пишут СМИ
Вчера, 23:27
Встрече в ОАЭ предшествовал визит президента Владимира Путина с делегацией во главе со специальным посланником Стивеном Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, добиться долгосрочного урегулирования не удастся. Одним из ключевых условий Москвы является вывод украинских войск из Донбасса.
В пятницу Politico сообщило, что следующая трехсторонняя встреча между Россией, США и Украиной по вопросу украинского урегулирования может состояться на следующей неделе в Майами или Абу-Даби.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
Орбан дерзко подшутил над Украиной
Вчера, 07:50
 
СШАУКРАИНАМОСКВАВладимир ПутинДональд ТрампPolitico
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала