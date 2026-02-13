https://1prime.ru/20260213/ukraina-867449965.html

"Ясно дали понять". СМИ сообщили плохие новости Киеву из-за России

Киев не получит гарантии безопасности от Вашингтона до тех пор, пока не будет подписано мирное соглашение, сообщает Politico со ссылкой на источники.

МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Киев не получит гарантии безопасности от Вашингтона до тех пор, пока не будет подписано мирное соглашение, сообщает Politico со ссылкой на источники. "США ясно дали понять Украине, что не будут заключать соглашение о гарантиях безопасности <…> до тех пор, пока Киев и Москва не достигнут общего соглашения о прекращении конфликта", — говорится в материале.По словам одного из источников, президент США Дональд Трамп намерен разрешить и закрепить множество вопросов до достижения договоренности. "Он не хочет его просто подписать, потому что если это помешает дальнейшим мирным переговорам, то какой в ​​этом смысл?" — заявил источник.Он подчеркнул, что территориальный вопрос представляет собой "основное препятствие". Мирный процесс по УкраинеВ конце января и в начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые заседания рабочей группы с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона, на которых обсуждались нерешенные аспекты предложенного США мирного плана. Согласно зарубежным СМИ, изначально предложение США включало передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими территориями, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности украинских вооруженных сил вдвое, а также запрет на размещение на территории Украины иностранных войск и дальнобойного вооружения. Встрече в ОАЭ предшествовал визит президента Владимира Путина с делегацией во главе со специальным посланником Стивеном Уиткоффом. Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, добиться долгосрочного урегулирования не удастся. Одним из ключевых условий Москвы является вывод украинских войск из Донбасса. В пятницу Politico сообщило, что следующая трехсторонняя встреча между Россией, США и Украиной по вопросу украинского урегулирования может состояться на следующей неделе в Майами или Абу-Даби.

